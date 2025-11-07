“พายุคัลแมกี” ถล่มเขมรเต็มๆ เมื่อคืนนี้

อัพเดท พายุโซนร้อนคัลแมกี เช้านี้ (7 พ.ย.2568) มองภาพจากภาพถ่ายดาวเทียม มองเห็นชัดเจนว่ากลุ่มฝนถล่มกัมพูชา หนักหน่วงมากเมื่อคืนนี้ เนื่องจากจุดศูนย์กลางพายุเคลื่อนต่ำลงกว่าที่คาดการณ์ ทำให้กัมพูชา เจอฝนถล่มหนักแทนที่จะเป็น จ.อุบลราชธานี
สถานะล่าสุดคือ พายุดีเปรสชั่นกึ่งโซนร้อน มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ 83km/h ศูนย์กลางยังอยู่ใน สปป.ลาว และเคลื่อนตัวช้าๆ
ก่อนหน้านี้ เพจแจ้งเตือนอากาศ⛈ อัพเดท ณ เวลา 02:30น. (7 พ.ย.2568) พายุไต้ฝุ่น คัลแมกี ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้ว โดยมีศูนย์กลางปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัด สตึงแตรง ของประเทศกัมพูชา
หลังจากนั้น คาดว่าศูนย์กลางพายุ จะเคลื่อนเข้าผ่านปกคลุมอีสานล่าง ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ในรุ่งเช้าวันนี้ (7 พ.ย.2568) โดยอิทธิพลพายุคลุมไปถึงชัยภูมิ/ขอนแก่น/กาฬสินธุ์ /นครราชสีมา/มหาสารคาม/สกลนคร/ร้อยเอ็ด/ในช่วงเข้านี้ และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ เป็นพายุดีเปรสชันต่อไป ตามแรงฟิกชั่นที่พายุเคลื่อนผ่าน
หลายเพจเฟซบุ๊กที่รายงานเกาะติดพายุคัลแมกี พูดเป็นเสียงเดียว “มันเป็นกรรมของเขมร” เช่น เดชา นฤนารท โพสต์บอกว่า
#ตื่นขึ้นมาเช้านี้ ความปราถนาของข้าพเจ้ากับเพื่อนๆ ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว
#พายุเข้าเขมรแบบเต็มๆ และสลายตัวในประเทศเขมร
ขอบคุณ #มวลอากาศเย็น ที่แผ่กระจายลงมาในภาคอีสานตอนล่าง แบบ #ฉับพลัน ทำให้ภาคอีสานหลายพื้นที่ #ปลอดภัย โดยเฉพาะนาข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว
เตรียมเสื้อกันหนาว ตัวหนาๆกันไว้นะครับ