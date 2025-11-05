ดร.เสรี เตือนระวังขั้นสูง ! พายุคัลแมกี ทำฝนตกหนักมากกว่า 300 มม.แถบอีสานตอนกลาง-ใต้

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (5 พ.ย.2568) ถึงอิทธิพลของไต้ฝุ่นคัลแมกี ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พร้อมให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุด 7-10 พฤศจิกายนนี้ ว่า
🔴 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตาม และประเมินอิทธิพลของพายุคัลแมกี พบว่ามีความรุนแรงมากโดยคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุไต้ฝ่นรุนแรงในวันพรุ่งนี้ 6 พฤศจิกายน และขึ่นฝั่งเวียดนามตอนกลางที่เมืองกวีเญิญ (จ. บิ่ญดิ่ญ) ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ อุตรดิตถ์ สภาพอากาศร้อนผิดปกติ แทนที่จะเริ่มหนาวเย็น ส่งนัยยะจะไม่มีความกดอากาศสูงมาสลายพายุลูกนี้
🔴 พื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยบริเวณเฉดสีเหลือง และส้มในกรอบสีแดง (แนวทิศตะวนตกเฉียงเหนือ-ตะวัะนออกเฉียงใต้) จะได้รับผลกระทบรุนแรงจากฝนตกหนัก (ฝนสะสม 2 วันมากกว่า 300 มิลลิเมตร) ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง น้ำไหลหลาก น้ำท่วมรอการระบายจึงต้องติดตาม และเฝ้าระวังขั้นสูงสุด โดยตั้งแต่เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และตอนล่าง (โดยเฉพาะ จ.อุบลฯ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร) และเข้าสู่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน (จ.น่าน แพร่ อุตรดิตถ์) และภาคกลางหลายจังหวัดจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน จึงขอให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงตั้ง War room เฝ้าระวัง ติดตาม ประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างทันเหตุการณ์
🔴 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุบลฯ) และภาคกลาง (จ. พระนครศรีอยุธยา) ที่เป็นปลายน้ำ อาจจะมีน้ำท่วมหลายระลอก เนื่องจากจะมีปริมาณฝนตกตามทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุจากปลายน้ำไปยังต้นน้ำ (เช่นลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำชี รวมทั้งลุ่มเจ้าพระยา) ปริมาณน้ำหลากจึงจะไหลกลับลงมาอีกครั้งนะครับ นอกจากนี้ เขื่อนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายเขื่อนมีปริมาณน้ำวิกฤตอยู่แล้ว ผู้บริหารเขื่อนต้องบริหารความเสี่ยงสูงสุดนะครับ
🎯เพจ แจ้งเตือนอากาศ⛈อัพเดทเส้นทางพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี และพยากรณ์ผลกระทบต่อประเทศไทย จากภาพถ่ายดาวเทียม ณ เวลา 09:00น.วันนี้ (5 พ.ย.68) ว่า ไต้ฝุ่นคัลแมกี เคลื่อนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนาม ในวันพรุ่งนี้ช่วงค่ำ (6 พ.ย.68)
เส้นทางพายุคัลแมกีคาดว่าจะเคลื่อนเข้าเวียดนามตอนกลาง ลาวตอนล่าง และประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในระดับความรุนแรงพายุดีเปรสชัน และจะไปสลายตัวบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดตาก
ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.นี้ ผลกระทบจะได้รับทั่วไทยตอนบน พื้นที่ตามลำดับการเคลื่อนผ่านของพายุโดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ในช่วงดังกล่าว
รีบเช็คด่วน ! (ภาพข้างบน) พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก สำหรับภาคอีสาน ช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.นี้
สีแดง 🟥 = ฝนตกหนักถึงหนักมาก ร้อยละ 80-100 ของพื้นที่ ปริมาณฝนสะสมอาจจะมากกว่า 150 มิลลิเมตร ขึ้นไป
สีเหลือง 🟧 = ฝนตกปานกลางถึงหนัก ร้อยละ 80-100 ของพื้นที่ ปริมาณฝนสะสมอาจจะมากกว่า 90 มิลลิเมตร ขึ้นไป