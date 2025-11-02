อุตุฯ เตือนอากาศเพี้ยน ! โซนร้อน “คัลแมกี” จ่อเข้าเหนือ-อีสาน 7-9 พ.ย.นี้

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดทเส้นทางพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อว่า "คัลแมกี (KALMAEGI)" ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก (ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์) เมื่อเช้าวันนี้ (2 พ.ย.68) : กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ และในช่วง 6-8 พ.ย.68 จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนาม แต่พอมาปะทะอากาศเย็น คาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังต้องติดตามเป็นระยะๆ เนื่องจากทิศทางและกำลังพายุ ยังเปลี่ยนแปลง
พร้อมออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนเรื่อง “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย” เป็นฉบับที่ 12 (319/2568)
(2 พ.ย.68) ระบุว่า ในวันนี้ ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากแนวร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลาง
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพจดัง เตือนเหนือตอนบนรับมือพายุฝนหน้าหนาว
🎯เพจ แจ้งเตือนอากาศ
⛈เผยเส้นทางพายุคัลแมกี ล่าสุด (2 พ.ย.68) จากแบบจำลอง ECMWF ทะลุทะลวง เข้าไปถึงภาคเหนือตอนบนกันเลยทีเดียว แบบนี้ไทยตอนบน น่าห่วงมาก จังหวัดน่าน พะเยา แพร่ เชียงราย ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.นี้ โดยเฉพาะด่านแรกภาคอีสานด้านตะวันออกทางตอนกลาง-ตอนล่าง หลังจากนั้น 10-11พ.ย. มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก จากเมียนม่าร์ เข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนซ้ำอีก ฝนหนักยาวๆเลย
อัพเดทเส้นทางของพายุคัลแมกี ล่าสุด ให้พายุไปสลายตัวในภาคเหนือตอนล่าง แต่ฝนหนักจะเน้นภาคเหนือตอนบน เพราะมีแนวลมพัดสอบรุนแรง ซึ่งถือว่าผิดวิสัย ในช่วงต้นฤดูหนาว ของต้นเดือนพฤศจิกายน เราอาจจะได้อ่านข่าวน้ำท่วมกันอีกครั้ง ในต้นฤดูหนาวประจำปี 2568
“ฝนสะสม สุโขทัย เชียงราย เชียงใหม่ ราชบุรี ยังอยู่ในระดับสูง และถ้าคืนนี้ ยังตกซ้ำอีกทั้งคืน น่าห่วงครับ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย เกือบทะลุ 300 มิลลิเมตร บ้าไปแล้ว ภาคเหนือค่อนข้างน่าห่วง ฝนสะสมตั้งแต่วันนี้ - 11พ.ย. นี้ หลายพื้นที่ อาจจะเจอฝนตกหนักสะสมทะลุ ที่มากถึง 250-300 มิลลิเมตร”