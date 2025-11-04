ไต้ฝุ่นคัลแมกี ใกล้มาถึง ! ‘ดร.ธรณ์’ ชี้ภูมิประเทศไทยโชคดี ได้เกราะกำบังพายุ

ฟิลิปปินส์และเวียดนามคือเกราะกำบังไต้ฝุ่นของไทย เมื่อเกิดพายุใหญ่ในแปซิฟิก ลมจะพัดมาทางตะวันตก เส้นทางหนึ่งคือเฉียงขึ้นเหนือไปไต้หวันญี่ปุ่น ไม่เกี่ยวกับบ้านเรา
อีกเส้นคือมาตรงๆ ผ่านฟิลิปปินส์ ความรุนแรงลดลง จากนั้นก็เพิ่มความแรงอีกครั้งเมื่อผ่านทะเลจีนใต้ ยิ่งน้ำร้อนเท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้น
พายุเส้นทางนี้อาจเฉียงขึ้นเหนือเล็กน้อย เข้าฮ่องกงและเวียดนามเหนือ ส่งผลต่อภาคเหนือและอีสานตอนบน เหมือนที่มาหลายลูกในปีนี้
อีกเส้นคือกดต่ำลงหน่อย เข้าเวียดนามตรงๆ โดยไม่ผ่านฮ่องกงหรือไห่หนาน ลมจะแรงหน่อย แต่เคราะห์ดีที่ช่วงนี้น้ำทะเลไม่ร้อนจัด ลมจึงไม่แรงสุดๆ เหมือนไต้ฝุ่นในช่วงพีค (ไตรมาส 3)
พายุคัลแมกีพัดผ่านฟิลิปปินส์เมื่อวาน (3 พ.ย.68) สร้างความเสียหายให้ที่นั่น จากนั้นพายุก็มุ่งตรงเข้าเวียดนามที่กำลังเตรียมรับมือ
สำหรับบ้านเรา ที่โดนหนักคือฝนไม่ใช่ลม เพราะลมถูกกั้นไว้เกือบหมด กรมอุตุประกาศเตือนแล้ว 6-9 พย. หนนี้น่าจะเป็นอีสานล่าง ภาคตะวันออก จนถึงกรุงเทพ
เตรียมรับมือกันไว้นะครับเพื่อนธรณ์ ที่ตกอยู่ตอนนี้เป็นแค่ซ้อมมือ ของจริงยังไม่มา
อยากส่งกำลังใจไปให้ชาวฟิลิปปินส์และเวียดนาม ทุกครั้งที่เกิดความสูญเสียในสองประเทศ ผมเศร้าเสมอ
ขอบคุณที่เป็นปราการต้านไต้ฝุ่นของอาเซียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคัลแมกีจะไม่สร้างความสูญเสียมากมายจนเกินไป
เราต้องเผชิญกับฟ้าฝนแปรปรวนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องโทษใครครับ เราทำให้โลกเป็นเช่นนี้เอง
และยังไม่ยอมหยุด โลกจึงยังโคตรร้อนโคตรท่วม ไปอีกนานถึงรุ่นลูกหลานครับ
บทความโดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ้างอิง : เพจ Thon
Thamrongnawasawat