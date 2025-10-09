บางจากฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิต บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นปีที่ 21 ที่บางจากฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง รวมทั้งนักกีฬาสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก และเยาวชนในโครงการเยาวชนคนดีบางจาก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา สร้างรากฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชน เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พร้อมกับเป็นการส่งเสริมเยาวชนที่มีความประพฤติดีรักการเรียน มีจิตอาสาทำประโยชน์ต่อผู้อื่น และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยมีผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนเยาวชน ร่วมในพิธี ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง
ในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้เยาวชน รวม 776 ทุน รวมประมาณ 3.6 ล้านบาท แบ่งเป็นนักเรียนในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง 10 ชุมชน โรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน 20 โรงเรียน นักเรียนในเขตบ้านพักทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นักกีฬาสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก และนักเรียนในโครงการเยาวชนคนดีบางจาก
นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา บางจากฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนรอบโรงกลั่นน้ำมัน บางจากพระโขนง รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และสามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม