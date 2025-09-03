กลับมาอีกแล้ว! "หมอคางดำ" ระบาดเต็มคลองชะอำ โผล่หายใจนับหมื่นตัว จี้รัฐเร่งหาทางแก้ไข

เพชรบุรี – พบ "ปลาหมอคางดำ" เอเลี่ยนสปีชีส์ กลับมาระบาดหนักในคลองชุมชนปากคลองหลังวัดเนรัญชาราม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชาวบ้านเผยเห็นหลายหมื่นตัวลอยหายใจเต็มคลอง แต่ติดสันทรายปิดปากคลอง ยังว่ายออกทะเลไม่ได้ จี้ภาครัฐหากลไกแก้ปัญหา ตั้งหน่วยงานรับซื้อเพื่อนำไปแปรรูป ลดปริมาณ–สร้างรายได้ชุมชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดการแพร่ระบาดของ ปลาหมอคางดำ ซึ่งเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณคลองปากคลองหลังวัดเนรัญชาราม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พื้นที่เขตติดต่อระหว่างน้ำจืดและทะเลหาดชะอำ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว พบปลาขนาด 4–6 เซนติเมตรนับหมื่นตัวลอยขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำอย่างชัดเจน ตลอดแนวคลองและปากท่อระบายน้ำ
โดยเฉพาะที่ปากคลองหน้าวัดเนรัญชาราม ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างน้ำกร่อยกับทะเล พบว่าขณะนี้มีสันทรายจากน้ำทะเลลงมาทับถม ปิดกั้นปากคลอง ทำให้ฝูงปลาหมอคางดำไม่สามารถว่ายออกทะเลได้ แต่หากน้ำทะเลหนุนขึ้นสูง ก็จะสามารถออกไปสู่พื้นที่น้ำกร่อยริมชายหาดชะอำได้ทันที
ด้าน นายนรา ของทอง คณะกรรมการชุมชนสะพานหิน เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดครั้งนี้รุนแรงและรวดเร็ว เห็นได้ด้วยตาเปล่าหลายหมื่นตัวสองฝั่งคลอง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ปัญหาสำคัญคือช่วงนี้น้ำทะเลลดต่ำ จนมีสันทรายปิดปากคลอง ทำให้ปลาติดค้างอยู่ในลำคลอง
เขาเสนอว่า ควรมีกลไกรัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงการจัดกิจกรรมลงแขกจับปลาหมอคางดำเป็นครั้งคราวทุก 2–3 เดือน ซึ่งไม่ช่วยลดปริมาณได้มากนัก แต่ควรตั้งหน่วยงานหรือโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำในราคาที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านจับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แล้วนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ปลาร้า น้ำปลา หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงบางกลุ่มทำในลักษณะเล็กๆ หากผลักดันเป็นรูปธรรม จะช่วยทั้งลดจำนวนการแพร่ระบาด และสร้างรายได้เสริมให้ชุมชน
ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัด เคยเร่งสำรวจและจัดกิจกรรมร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ ลงกำจัดปลาหมอคางดำจนได้หลายสิบตัน แต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำอีก