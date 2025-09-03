อิเหนาวุ่นอีก! เด็กอินโด 400 คน 'อาหารเป็นพิษ' หลังรับแจก 'อาหารฟรี' ตามโครงการของรัฐบาล 'ปราโบโว'

เด็กๆ ราว 400 คนล้มป่วยหลังจากรับประทานอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนในจังหวัดเบงกูลู (Bengkulu) ทางตะวันตกของอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นกรณีอาหารเป็นพิษหมู่ร้ายแรงที่สุดซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการอาหารของประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต
ปราโบโว เปิดตัวโครงการอาหารฟรีสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์เมื่อเดือน ม.ค. ทว่าโครงการนี้กลับประสบปัญหาอาหารเป็นพิษในหลายพื้นที่ทั่วหมู่เกาะ และมีประชาชนที่ล้มป่วยไปหลายร้อยคน
เดือนที่แล้วมีผู้ป่วย 365 คนจากโครงการอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนในจังหวัดชวากลาง โดยรายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการบ่งชี้ว่าการระบาดเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่ดี
ในเบงกูลู เด็กๆ อายุประมาณ 4 ถึง 12 ปี ถูกนำส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (28 ส.ค.) เนื่องจากมีอาการปวดท้อง ตามวิดีโอที่เผยแพร่โดยรัฐบาลท้องถิ่น
เมียน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยครั้งนี้
“เราจะระงับการดำเนินงานที่ครัวแห่งนี้ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหน นี่เป็นอำนาจของทีมสอบสวนของสำนักงานโภชนาการแห่งชาติ (BGN) และเจ้าหน้าที่” เขากล่าว
ดาดัน ฮินดายานา หัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว บอกกับรอยเตอร์ว่า โรงครัวเพิ่งเริ่มดำเนินการได้ไม่นาน โดยขอให้เจ้าหน้าที่ประเมินการบริการระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามในทันทีว่าอะไรคือสาเหตุของอาหารเป็นพิษ
นับตั้งแต่เปิดตัว โครงการอาหารกลางวันฟรีในโรงเรียนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมประชากรมากกว่า 20 ล้านคน และทางการอิเหนาวางแผนที่จะเข้าถึงประชากรให้ได้ 83 ล้านคนภายในสิ้นปี โดยตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ที่ 171 ล้านล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 340,000 ล้านบาทสำหรับปีนี้
ที่มา: รอยเตอร์