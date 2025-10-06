“นฤมล“ลงสุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านพักครู เสียหายจากน้ำท่วม พร้อมเร่งประสานงบซ่อมแซม 4 รร.ด่วน หลังขอไปตั้งแต่ 67 ผ่านมาเกือบปี ยังไม่ถึงมือ

วันนี้( 6 ต.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมคณะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่ โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมด้วย
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของสถานศึกษา รวมถึงแนวทางในการเยียวยาแก้ไขความเสียหาย โดยเฉพาะสถานศึกษาในอำเภอกงไกรลาศ จำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตั้งแต่ปี 2567 และทางผู้บริหารโรงเรียนได้แจ้งของบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรลงมา ซึ่งท่านรองนายกฯธรรมนัส ก็ได้รับทราบ และจะเร่งประสานนำงบส่งตรงถึงโรงเรียนโดยเร็วที่สุด
ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวต่อว่า จากรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในส่วนของบ้านพักครู ที่มีจำนวนทั้งหมด 67 หลัง โดย 19 หลังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 27 หลังอยู่ในสภาพพอใช้ และ 22 หลังอยู่ในสภาพทรุดโทรม โดยมีครูพักอาศัยอยู่ทั้งหมด 70 คนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการ เพื่อให้ครูมีที่พักอาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะครูคือหัวใจของการศึกษา
“ในภาวะน้ำท่วมแบบนี้ เราต้องดูแลทั้งครู นักเรียน และชุมชนควบคู่กันไป กระทรวงศึกษาธิการจึงนำสุขาลอยน้ำ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของการนำองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษามาช่วยสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ดิฉันขอชื่นชมครูทุกคนที่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ แม้จะเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากเช่นนี้ และขอยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการจะลงมาดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างต่อเนื่อง” ศ.ดร.นฤมล กล่าวทิ้งท้าย