“พายุบัวลอย” เริ่มกระทบไทยคืนนี้ เตือนอีสานด้านตะวันออก ฝนตกหนักมาก

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดทเส้นทางพายุโซนร้อน "บัวลอย" (BUALOI) จากภาพถ่ายดาวเทียม ภาพเรดาร์ เย็นวันนี้ (28 ก.ย.68) : พายุไต้ฝุ่น "บัวลอย" เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามมากขึ้น
-มีเมฆฝนปกคลุมใกล้ศูนย์กลางของพายุ ด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
-พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในวันพรุ่งนี้ (29 กันยายน 2568) หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ
🎯อิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 28-30 ก.ย. 68 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวขอบของพายุ รวมถึงด้านรับมรสุมในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
🎯คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ และจะขึ้นฝั่งในคืนนี้ หรือเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ (29/9/68) ยังต้องติดตามประกาศฯจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
🎯ด้านเพจ แจ้งเตือนอากาศ ⛈ช่วงเย็นวันนี้ (28 ก.ย.68) รายงานว่ามีความชัดเจนแล้วว่าศูนย์กลาง พายุไต้ฝุ่นบัวลอย กำลังจะขึ้นฝั่งในอีก 1 ชั่วโมง ที่ เมืองด่งเฮ้ย ประเทศเวียดนาม
“ทุกแบบจำลอง วิเคราะห์ผิดหมด เพราะให้พายุขึ้นสูงกว่า ความจริง ณ เวลานี้ ในคืนนี้ อีสานด้านตะวันออก โดยเฉพาะ นครพนม บึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร ฝนจะหนักมาก เพราะใกล้จุดศูนย์กลางมากสุด”