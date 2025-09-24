ลุ้นอีกลูก ! “พายุบัวลอย” คาดเส้นทางเข้าไทยเต็มๆ ปลาย ก.ย.นี้

เพจ แจ้งเตือนอากาศ⛈เช้าวันนี้ (24 ก.ย.68) ติดตามการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่น “รากาซา : Ragasa” ในทะเลจีนใต้ตอนบน พบดวงตายังกลมโตใสแจ๋ว กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย เข้าใกล้เกาะฮ่องกง ก่อนจะเคลื่อนเลียบชายฝั่งตอนใต้ของจีน ผ่านเกาะไหหลำตอนบน ลงสู่อ่าวตังเกี๋ย
พร้อมกับรายงานว่ายังมีพายุ “บัวลอย : Bualoi” อีกลูกในมหาสมุทรแปซิฟิค ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ โดยพายุทั้งคู่กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ตามแนวร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านบริเวณแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะทำให้บ้านเรามีฝนตกหนัก-หนักมากต่อเนื่องได้ตลอดสัปดาห์นี้
“เส้นทางว่าที่ “พายุบัวลอย” ลูกนี้ไทยส่งชื่อเข้าประกวด ทุกแบบจำลองให้พายุมาสลายที่ไทย มีระยะเวลาในการเตรียมตัวอีก 4 วัน เนื่องจากพายุจะเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายนนี้”
พายุ “บัวลอย” มองเห็นเส้นทางชัดเจน! คาดว่ากระทบประเทศไทย แถบอีสานตอนบน-ตะวันออก ก่อนลามเหนือและกลางตอนบน ช่วง 28–30 ก.ย. นี้ เตรียมรับฝนหนักต่อเนื่อง คาดการณ์ปริมาณฝนอาจจะทะลุ 250-300 มิลลิเมตร บางพื้นที่ ช่วงวันที่ 29-30 กันยายนนี้
🎯อัพเดท เส้นทาง พายุบัวลอย ล่าสุด
•พุ่งเป้าเข้าไทยตอนบน ในภาคอีสานตอนบนด้านตะวันออก ภาคเหนือด้านตะวันออก
•จังหวัดที่คาดว่า ศูนย์กลางของพายุจะเคลื่อนผ่าน นครพนม สกลนคร อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู หนองคาย เลย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก่อนจะอ่อนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ปกคลุมภาคเหนือตอนกลาง ในจังหวัด สุโขทัย ตาก แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ตามลำดับ
•ลุ่มน้ำที่พายุจะเข้ามาเติมน้ำปิง (เชียงใหม่ตอนล่าง ลำพูน รวมถึงใต้เขื่อนภูมิพล) วัง (ลำปาง ตอนล่าง) ยม (แพร่ ลงไป) น่าน(ใต้เขื่อนสิริกิต) ต้นน้ำป่าสัก ต้นน้ำเลย
ทั้งนี้ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนัก (เกิน 35 มิลลิเมตร) หลายพื้นที่ มีฝนตกหนักมาก (เกิน 90 มิลลิเมตร) พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งต้องเฝ้าระวัง ‼️ พื้นที่มีฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสมสูง อาจมีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่งได้
⚠️ ประชาชนควรติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด