อุตุฯ เตือน ! “ไต้ฝุ่นการาซา” กระทบไทยตอนบนฝนตกหนัก-หนักมาก 24-26 ก.ย.

กรมอุตุนิยมวิทยา 🌪️ อัพเดทพายุไต้ฝุ่น “รากาซา” (RAGASA) เช้าวันนี้ (24 ก.ย. 68) เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย เข้าใกล้เกาะฮ่องกง ก่อนจะเคลื่อนเลียบชายฝั่งตอนใต้ของจีน ผ่านเกาะไหหลำตอนบน ลงสู่อ่าวตังเกี๋ย
• คาดว่า 25–26 ก.ย. 68 จะอ่อนกำลังลงเป็น พายุโซนร้อน และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
• หลังจากนั้นจะ อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมจีนตอนใต้
✅ พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 🌧️ อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของ “รากาซา” จะทำให้
• ร่องมรสุม + มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น
• ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในระยะนี้
⚠️ ประชาชนควรติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
เช้านี้ (24 ก.ย.68 เวลา 04.00 น.) กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 7 ระบุว่า “พายุรากาซา” ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะฮ่องกง และเคลื่อนผ่านแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีน ลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในวันพรุ่งนี้ (25 ก.ย.68) และก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
จากนั้นมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุม ในช่วงวันที่ 25–26 กันยายน 2568 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จากอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้ร่องมรสุมและมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 24–26 กันยายน 2568
🎯สำหรับวันนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดนครพนม จันทบุรี และตราด ส่วนภาคเหนือ และภาคกลาง มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
🚨 เตือนประชาชนตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ซึ่งทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น อันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2568