ไต้ฝุ่นรากาซา คาดจะสลายตัวที่ สปป.ลาว ชี้เป้าพื้นที่กระทบไทย “แม่สาย-เชียงราย”

เพจ เตือนภัยสภาพอากาศ แจ้งความคืบหน้าของซุปเปอร์ไต้ฝุ่น “รากาซา(RAGASA)” ช่วงเช้าวันนี้ (23 ก.ย.68) ว่า ตอนนี้กำลังของพายุเริ่มลดลงแล้ว ความเร็วลมปัจจุบัน 230 กม./ชม. ห่างจากฮ่องกง 500 กม. โดยพายุเบนขึ้นสูงมากขึ้น คาดว่าจะสลายตัวที่ สปป.ลาว ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้ ดังนั้นในพื้นที่ จ.น่าน จากที่เคยคาดจะได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกหนักมาก เปลี่ยนเป็นพื้นที่แม่สาย จ.เชียงราย แทน
อัพเดทการเคลื่อนตัวของพายุรากาซาเช้าวันนี้ (23 ก.ย.68) เมื่อคืนนี้ได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว และกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก ทิศทางมุ่งไปทางเกาะฮ่องกง จากนั้นคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านเกาะไหหลำ ลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 25 – 26 ก.ย.68
“พายุนี้อาจอ่อนกำลังลงรวดเร็วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ในช่วงที่ใกล้ขึ้นฝั่ง อิทธิพลของพายุนี้จะทำให้ร่องมรสุมและมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น อาจทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น และขอให้ติดตามประกาศฯ จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป”