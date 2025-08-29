พายุลูกที่ 2 ในรอบสัปดาห์ !? จ่อเข้าไทยอีก อุตุฯ ยังไม่เตือน

เพจ แจ้งเตือนอากาศ โพสต์ภาพถ่ายดาวเทียม ณ เวลา 10:05 น.วันนี้ (29 ส.ค.68) ระบุว่า ขอบหางพายุ กำลังจะฟาดใส่ ภาคอีสานด้านตะวันออก ทั้งหมดแล้ว นี้ยังไม่ประกาศเตือน ไม่เข้าใจหน่วยงานไทย ทำไมทำอะไรล่าช้าได้ขนาดนี้ (ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศ ทุกประเทศแล้ว รวมถึงประเทศที่ไม่ใช่เส้นทางของพายุ เขายังประกาศเตือนเลย)
"ล่าสุด กรมอุตุฯฮ่องกง (ภาพ 1 ) ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของเส้นทางพายุ ที่จะเคลื่อนไป ให้พายุเป็นระดับโซนร้อนแล้ว ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แต่ไทย เงียบกริบ"
“มันมาประชิดขนาดนี้ เวลาในการเฝ้าระวัง เหลือไม่ถึง 24ชั่วโมงแล้ว “พายุเข้าไทย 2 ลูก ใน7 วัน” ในอดีตไม่เคยเกิดขึ้น ปัจจุบันกำลังจะเกิดนั้นบ่งบอกว่า เอาค่าสถิติในอดีต มาวิเคราะห์ อนาคตไม่ได้แล้ว”
พร้อมกับให้ข้อสังเกตว่า “ลักษณะสภาพภูมิอากาศ มองเห็นท้องฟ้า โปร่ง โล่ง ดี แดดแรงมาก ... นั้นแหละครับ (ภาพ 2) พายุดูดความชื้นไปหมดแล้ว ไปเพิ่มพลังงานให้ตัวมันเอง ภาพมันฟ้องครับ ทนร้อนไปก่อน เดี๋ยวเขาจะเอาน้ำมาให้แบบทบต้นทบดอก กันเลยทีเดียว”
บางคนบอก เดี๋ยวลมหนาวจะมาทำลายโครงสร้างเมฆของหย่อมพายุ ที่เข้าภาคอีสานตอนบน คืนพรุ่งนี้
ฮัลโหลครับ! นี่มันเดือนสิงหาคม จะเอาลมหนาวจากไหนมา ทำความเข้าใจฤดูกาล ให้ดีก่อน และดูความกดอากาศ
ที่เป็นศูนย์กลาง ของหย่อมพายุ ที่เข้าทางนครพนม คือระดับ 1,000hPa มันคือความกดอากาศต่ำ และด้านประเทศลาว ก็ยังไม่มีความกดอากาศสูง แผ่ลงมา
ดังนั้น ไม่มีทาง ที่ตัวหย่อมพายุจะถูกสลายตัวจากลมหนาว จนไม่มีฝนตกหนัก
ขณะที่ เพจ เตือนภัยพิบัติฝนฟ้าอากาศ เช้าวันนี้ (29 ส.ค.68) รายงานว่า คาดการณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุดีเปรสชั่น
20W จากกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ผู้รับผิดชอบและติดตามพายุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (ภาพ 3 ) คาดการณ์ว่าพายุดีเปรสชั่น 20W จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และประเทศไทย โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในระดับพายุดีเปรสชั่น
ส่วนเมื่อวานนี้ (28 ส.ค.68) ได้วิเคราะห์พายุลูกนี้ว่า "ด่วนสุดประกาศเตือนพายุดีเปรสชั่น ถ้ามาแบบนี้จริงอุทกภัยหนักแน่" (ภาพ 4 ) เหลือเวลาอีก 37 ชั่วโมงก่อนเข้าปะทะชายฝั่ง จับตารอบนี้น้ำเยอะบางพื้นที่ถ้ามาจริงบางจังหวัดบางพื้นที่อาจจะเกือบมิดหลังคา เตือนประเทศไทยเฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อน ถ้ามาจริงตามภาพอุทกภัยหนักแน่ #แจ้งเตือนระดับสูงสุด เตือนพื้นที่เสี่ยงเก็บของขึ้นที่สูง สิ่งของมีค่าเก็บไว้ในที่ปลอดภัย โดยเฉพาะที่ต่ำที่ลุ่มเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำฝนที่ตกสะสม อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดน้ำป่าไหลหลากตามมาได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยง ที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากดินโคลนถล่มดินสไลด์ จับตาพายุหมุนเขตร้อนลูกใหญ่ลูกใหม่
เตือนเวียดนาม ไทย ลาว เฝ้าระวังว่าที่พายุโซนร้อนหนองฟ้า ส่งรายชื่อโดยสปป.ลาว เข้าร่วมพยากรณ์อากาศ จากข้อมูลให้ดูคร่าวๆเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจไปก่อน ข้อมูลยังคงอัพเดทอยู่เรื่อยๆ ย้ำให้ดูข้อมูลก่อนขึ้นฝั่ง 24 ชั่วโมงเป็นหลัก เพราะนั่นจะมีความแม่นยำสูง 80 ถึง 95% โมเดลแต่ละแบบจำลองมีดีแตกต่างกัน จากภาพให้พายุหมุนเขตร้อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนกลาง ทะลุสปป. ลาวตอนกลาง ปลายทางเป็นความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าประเทศไทย center ของพายุจุดศูนย์กลางให้เข้าบริเวณจังหวัดนครพนม บางพื้นที่อาจทะลุตั้งแต่ 35-300 มิลลิเมตรภายใน 24 ชั่วโมง จากภาพที่ 4 จะเห็นบริเวณจังหวัดพิจิตร มีฝนตกหนักตั้งแต่ 150-300 มิลลิเมตรภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงบริเวณจังหวัดข้างเคียงที่อาจจะมีฝนหนักตั้งแต่ 35-150 mm ภายใน 24 ชั่วโมง ตามจุดศูนย์กลางทางเดินของพายุหมุนเขตร้อน คาดว่าอาจจะมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่ 29-31สิงหาคม 2568
เตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะใด้รับได้รับผลกระทบหนัก เน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณสีส้ม สีแดง สีม่วง ชมพูขาว สีเทา ฝนหนักให้เริ่มต้นตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรไปจนถึง 300 มิลลิเมตรภายใน 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่เสี่ยง อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร นครพนม บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง (โดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมอย่าประมาทลมกระโชกแรง)