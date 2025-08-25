ไต้ฝุ่นคาจิกิ รุนแรงกว่าวิภา “อาจารย์เสรี” เตือนรับมือวันนี้ “ฝนตก-น้ำท่วมหนัก”

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ อัพเดตสถานการณ์พายุคาจิกิ เช้าวันนี้ (25 ส.ค.2568 เมื่อเวลา 05.00 น. ) ว่า
🔴 ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันพายุคาจิกิพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นรุนแรง (ศูนย์อุตุฯฮ่องกง) ทำให้มีมีความรุนแรงมากกว่าพายุวิภา โดยคาจิกิสามารถเดินทางไปได้ไกลถึงเมียนมา และสร้างความเสียหายพื้นที่ต่างๆตามเส้นทางในกรอบเฉดสีส้ม และสีเหลือง
🔴 อิทธิพลพายุจะทำให้ฝนตกหนักมาก ความรุนแรงของปริมาณฝนสะสมคาดการณ์ 2 วัน เฉดสีส้ม (> 0.😎 และเหลือง (< 0.7) และความรุนแรงของปริมาณฝนรายวัน เฉดสีน้ำเงิน (> 0.😎 และเฉดสีฟ้า (0.6-0.7) พื้นที่จังหวัดใดอยู่ในเฉดสีใด จึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงน้ำไหลหลาก และน้ำท่วมชุมชนด้วย ล่าสุดปริมาณฝนสะสม 2 วัน คาดการณ์สูงสุดที่พื้นที่ตอนบน จ.น่านมีมากกว่า 500 mm (โอกาส 10%) ดังนั้น จึงต้องเตรียมพร้อมรับขั้นสูงสุด
🔴 น้ำไหลหลาก น้ำท่วมชุมชน จะเกิดขึ้นแน่นนอน และรุนแรงตามเฉดสีน้ำเงินที่ Update นี้ แต่น้ำล้นตลิ่งสำหรับแม่น้ำสายใหญ่ เช่นกรณีแม่น้ำน่าน (สถานี N1 เมืองน่าน ปริมาณน้ำปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 14.5% เทียบกับช่วงก่อนพายุวิภาอยู่ที่ 36%) กรณีแม่น้ำยม (สถานี Y1C บ้านน้ำโค้ง ปริมาณน้ำปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 15% เทียบกับช่วงก่อนพายุวิภาอยู่ที่ 26%) จากความจุปริมาณน้ำที่ยังรับได้อีกประมาณ 85% ของลำน้ำ ก็คงบรรเทาเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งได้บ้าง อย่างไรก็ตามหากปริมาณฝนตกรุนแรงมากตามที่คาดการณ์ ความเสียหายย่อมมากตามไปด้วย
🔴 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างเข้มข้น ด้วยการเปิด War Room 4 ประสาน (ศูนย์เตือนภัยฯ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี และกรมชลประทาน) ดังนั้นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจึงควรตั้ง War room ส่วนหน้าคู่ขนานเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (ตั้งแต่การเฝ้าระวังและเตือนภัย การเผชิญเหตุ และการจัดกำลังตอบโต้สถานการณ์ การเตรียมการอพยพ และการฟื้นฟู เป็นต้น)
ยกระดับเป็นไต้ฝุ่นระดับ 3
เพจ แจ้งเตือนอากาศ⛈(25 ส.ค.68) รายงานว่า ศูนย์เตือนพายุเฮอร์ริเคนแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ พายุไต้ฝุ่นคาจิกิ เมื่อเวลา 20:00น.(24 ส.ค.68) พายุยกระดับเป็นพายุไต้ฝุ่นรุนแรง ความเร็วลมเฉลี่ยใกล้จุดศูนย์กลาง 195กิโลเมตร/ชั่วโมง (เทียบเท่าพายุไต้ฝุ่นระดับ 3)
พื้นที่ที่คาดว่าจะเจอน้ำท่วมหนักแน่ จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลำปางตอนบน และเชียงใหม่ตอนบน รวมถึงแม่สาย
"มีระยะเวลาในอีก 24ชั่วโมง หางพายุจะฟาดใส่แล้ว ก่อนหัวจะเข้าเต็มๆ"
ด้านเพจ เตือนภัยอากาศ อัพเดต เช้านี้ (25 ส.ค.68) ว่า “คาจิกิ จะขึ้นฝั่งเวียดนาม ช่วงบ่ายถึงค่ำ วันนี้ อีสานฝั่งตะวันออก อีสานตอนบน ภาคเหนือตอนบน เตรียมรับมือผลกระทบ เที่ยวนี้หนักกว่าวิภา ตอนนี้ฝนจ่อถึงนครพนมแล้วครับ”