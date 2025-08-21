ส่องน้ำท่วมใหญ่ 8 ประเทศเอเชีย ปี 2050 “กรุงเทพฯ” เสี่ยงจมน้ำเป็นอันดับ 4 ของโลก

ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sonthi
Kotchawat โดยคาดกาณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศไทยในอนาคต ว่ากรุงเทพฯ เป็นอันดับ 4 ของโลกที่มีความเสี่ยงจะถูกน้ำท่วมหนักในปี 2050 (พ.ศ.2573) ซึ่งเหลือเวลาอีกราว 25 ปี ทั้งนี้พื้นที่กรุงเทพฯ สุ่มเสี่ยงจมน้ำเกือบทั้งหมด จากการคาดการณ์ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) คาดการณ์ว่าภายในปี 2100 ระ ดับน้ำทะเลอาจสูงกว่าปัจจุบันถึง 1.1 เมตร และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดๆก็ตามจะไม่สามารถหยุดยั้งผลกระทบในระยะสั้นและระยะกลางของปรากฏการณ์นี้ได้ จากการคาดการณ์พบว่าประชากรการหนึ่งพันล้านคนจะเผชิญกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่สูงขึ้นมากตั้งแต่ปี 2050 เป็นต้นไป
2.ประเทศในเอเชีย 8 ประเทศ ได้แก่ จีน บังกลาเทศ อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ำท่วมอย่างหนักในปี 2050 หรือพ.ศ 2593 โดยเวียดนาม อียิปต์ และบังกลาเทศ มีดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงสุดด้วยคะแนน 9.9 จาก10 ตามมาด้วยประเทศไทย 9.อิรัก (9.6) และปากีสถาน (9.5)โดยจีน(9.3)และอินเดีย (9.2)ยังได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นกัน
3. ประเทศในแถบอาเซียน ที่มีความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมใน ปี 2050รายงานล่าสุดของสถาบัน McKinsey Global Institute (MGI) ระบุว่า
3.1. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
จากการคาดการณ์ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้เมืองหลวงของไทยเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่จะถูกน้ำท่วมหนักเนื่องจากกรุงเทพมีระดับความสูงเฉลี่ย1.5 เมตร เหนือระ ดับน้ำทะเล และแผ่นดินทรุดปีละ 2-3 ซม.โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD) ระบุว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไปประชากร 5ล้านคนจาก10.7ล้านคนในกรุงเทพ มหานครอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมโดยคาดว่าพื้นที่หนึ่งในสามของเมืองหลวงของไทยอาจจมอยู่ใต้น้ำทั้ง หมดภายในพ.ศ.2593และส่งผลให้ประ ชาชนเกือบ 11 ล้านคนต้องอพยพออกจากพื้นที่...
นอกจากนี้การคาดการณ์ที่อัปเดตล่า สุดของ Climate Centralคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงในกรุงเทพฯและ พื้นที่ริมชายฝั่งของประเทศไทย และตามแนวชายฝั่งของมาเลเซียโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในปี 2030
3.2.มาเลเซีย โดยClimate Centra lคาดการณ์ว่าระหว่างปี 2573 ถึง 2593 ชาย ฝั่งด้านตะวันตกและตะวันออกของคาบ สมุทรมาเลเซียจะถูกน้ำท่วมจากช่อง แคบมะละกาและทะเลจีนใต้ ซึ่งอาจท่วมพื้นที่ชายฝั่งมากถึง 12,000 ตารางกิโลเมตร
3.3.ฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกคุกคามมากที่สุดจากปัญหาน้ำท่วมชาย ฝั่งโดยคาดการณ์ว่าบางส่วนของมนิลาเมืองหลวงของประเทศจะจมอยู่ใต้น้ำภายในปี2593 จากข้อมูลขององค์กรข่าวและวิทยาศาสตร์ Climate Central คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากรมากถึง 6.8 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง แม้ว่ารัฐบาลจะได้ดำเนินโครงการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วแต่บางคนก็มีความผูกพันกับบ้านเรือนของตนอย่างมากและปฏิ เสธที่จะย้ายออกไป เนื่องจากวิถีชีวิตของพวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยท้องทะเล
3.4.รายงานของ MGI ระบุถึงความเสี่ยงของนครโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนาม ต่ออุทกภัยร้ายแรงถึง23%ของพื้นที่ในปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 36% ของพื้นที่ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593)
ไม่เพียงแต่ระดับน้ำท่วมจะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าเท่านั้นแต่ความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานอาจสูงถึง 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2593