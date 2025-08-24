“พายุคาจิกิ” ยกระดับเป็นไต้ฝุ่น “อาจารย์เสรี” เตือน! เหนือ-อีสานเตรียมรับมือ

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี
ศุภราทิตย์ เช้าวันนี้ (อาทิตย์ที่ 24 ส.ค.2568) ว่า
🔴พายุคาจิกิ ได้พัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้วเมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. (ศูนย์ภูมิอากาศฮ่องกง) ทำให้คาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งฝนทั้งลม ปริมาณฝนสะสม 25-27 สิงหาคม (เฉดสีส้ม เหลือง) เริ่มเข้มขึ้น หมายถึงมีความรุนแรงมากขึ้น (ดูภาพแนบตามจังหวัดต่างๆ)
🔴 พร้อมการทำ Flood simulation ภาพกว้างๆทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วย Resolution 150-300 m จึงเห็นพื้นที่น้ำไหลหลากเป็นแถบสีน้ำเงิน ซึ่งต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะลำน้ำสายเล็กๆ ส่วนแม่น้ำสายใหญ่ เช่น ปิง วัง ยม น่าน ต้องติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และข้อมูลหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
🔴 ผมกำลังเดินทางไปญี่ปุ่น จะติดตาม และรายงานสถานการณ์ต่อเนื่องครับ
รุนแรงกว่า “วิภา” บึงกาฬ หนองคาย นครพนม ระวังลมแรง
ขณะที่เพจ แจ้งเตือนอากาศ ⛈เผยว่า ก็เป็นไปตามที่คาดการณ์นะครับ ว่าพายุไต้ฝุ่นคาจิกิจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก่อนขึ้นฝั่งเมืองวิญของเวียดนาม ความเร็วลมที่จะเข้ามาในระดับจังหวัดบึงกาฬและนครพนม ก็จะเป็นความเร็วลมระดับพายุโซนร้อนนะครับ
ดังนั้นวันพรุ่งนี้ (จันทร์ที่ 25 ส.ค.68) จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย นครพนม เตรียมตัวรับมือกับวาตภัยได้เลยครับ คาดว่าช่วงบ่ายๆนะจะชัดเจนนะครับ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงพืชผลทางการเกษตรก็จะได้รับความเสียหาย ซึ่งแรงกว่าพายุวิภามาก เพราะวิภาไม่มีลมกระโชกแบบวาตภัย