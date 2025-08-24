ไต้ฝุ่นคาจิกิ ใกล้ยกระดับ 2 เวียดนามตอนบน ตอนกลาง เตรียมรับศึกหนัก

เพจ แจ้งเตือนอากาศ ⛈(24 ส.ค.68) เผยความคืบหน้า พายุไต้ฝุ่นคาจิกิ ว่าภาพคาดการณ์ ในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า พายุไต้ฝุ่นคาจิกิ จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก เป็นไต้ฝุ่นระดับ 2 ความเร็วลมเฉลี่ยใกล้จุดศูนย์กลาง 165 กิโลเมตร/ชั่วโมง ลมกระโชกแรงถึง 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง พื้นที่ของพายุจะมีรัศมี เป็น 1,250 กิโลเมตร
⛈️🌪️โดยสถานะล่าสุด คือ ไต้ฝุ่นระดับ 1 มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง กำลังฟาดฝนส่วนหน้า ใส่เกาะไหหลำ และชายฝั่งเวียดนาม 🌧️
🌧️สรุปประเทศไทยที่คาดการณ์จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากคาจิกิ
🌧️ภาคเหนือตอนบนทุกจังหวัด⛈️ 🌧️ภาคอีสานตอนบนทุกจังหวัด⛈️ 🌧️ภาคอีสานด้านสปป.ลาวทุกจังหวัด
เมื่อเวลา 10.30 น. พายุไต้ฝุ่นคาจิกิเผยให้เห็นดวงตาพายุแล้วความเร็วลม 140 กม./ชม. ซึ่งน่าจะแรงได้อีก ตามที่ JMA คาดไว้เบื้องต้นคือ 160 กม./ชม. ดังนั้นเวียดนามโดนเต็มๆ เรื่องลม ส่วนไทยลมไม่น่ากังวลครับ เน้นมีฝนหนักเฝ้าระวังมากๆที่ น่าน พะเยา เชียงรายและอีสานบน