อิทธิพลคาจิกิ “น่าน” อ่วม อุตุฯ ย้ำ ! ระวังน้ำท่วม-น้ำหลากทั่วภาคเหนือตอนบน

วันนี้ (27/8/68) กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์พายุ "คาจิกิ" ที่อ่อนกำลังลงและสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือ พร้อมกับเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ฝนและผลการตรวจวัด 24 ชม.ที่ผ่านมา (26/8/68) ของกรมอุตุนิยมวิทยา: 24 ชม.ที่ผ่านมา ฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และตกต่อเนื่อง ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคอีสาน จากอิทธิพลของพายุ "คาจิกิ" ปริมาณฝนมากที่สุด วัดได้ 153.6 มม. สอต.น่าน
สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (24 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2568)
-วันที่ 24 สิงหาคม 2568 ปริมาณฝนลดลงในบริเวณภาคกลาง
ฝนสูงสุด (ฝนหนัก) วัดได้ 86.8 มม. ที่ จ.กาญจนบุรี
-วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝนสูงสุด (ฝนหนักมาก) วัดได้ 178.8 มม. ที่ จ.นครพนม
-วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคเหนือ
ฝนสูงสุด (ฝนหนักมาก) วัดได้ 175.0 มม. ที่ จ.น่าน
กรมอุตุฯ เตือนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระมัดระวังผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนสะสม ที่กลายเป็นน้ำท่า ไหลลงตามลุ่มน้ำต่างๆ ไปอีก 1-2 วัน และยังอยู่ในสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมือพายุสำหรับช่วงเดือนสิงหาคม -กันยายน มักจะมีความถี่ของการก่อตัวของพายุอยู่บ่อยๆ อย่าได้ประมาท
อย่างไรก็ตาม กรมอุตุฯ ได้แจ้งถึงการปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์พายุคาจิกิ ในวันนี้ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวจากทางราชการเป็นหลัก งดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาและอ้างอิง เพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกในสังคมได้ และขอให้ผู้ที่คิดหรือกระทำการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนก อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายได้
พร้อมกันนี้ ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “คาจิกิ” และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 20 (223/2568) ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น. ความว่า
ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เช้าวันนี้ (27 ส.ค.68) เพจเฟซบุ๊ค นุสรา ต๋อมแต๋ม แจ้งสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก หมู่บ้านห้วยตำข่อน และ หมู่บ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโพสต์คลิป รถยนต์ที่ลอยมาในแม่น้ำสะมาด “ผาบ่องน้ำท่วม ตั้งแต่อยู่มาก็เพิ่งมาเห็นนิเน้อ”