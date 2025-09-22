ซุปเปอร์ไต้ฝุ่น “รากาซา” แรงระดับ 5 ลูกแรกของปีนี้ คาดกระทบไทยแค่หย่อมความกดอากาศต่ำ

เพจ แจ้งเตือนอากาศ⛈ ติดตามซุปเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซา : Ragasa เผยหน้าตาจากภาพถ่ายดาวเทียม ( 21 ก.ย.68) ราวกับดวงตาปีศาจ ความเร็วลมเฉลี่ยใกล้จุดศูนย์กลาง ถึง 290 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วลมกระโชก 320 กิโลเมตร/ชั่วโมง คาดการณ์พายุลูกนี้จะลงทะเลจีนใต้ ในช่วงค่ำวันนี้ (22 ก.ย.68)
ล่าสุดอัพเดทพายุไต้ฝุ่นรากาซา อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น ระดับ 5 (ความเร็วลมสูงสุดใกล้กลางมากกว่า 254 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบปี 2568) มองเห็นลักษณะเป็นดวงตากลมโต กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ซึ่งคาดว่าจะยกแนวร่องมรสุมให้ขยับขึ้นไปพาดผ่านบริเวณแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในแถบบ้านเรา นั่นหมายความว่าเราคงต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่จะมีฝนตกหนักมากได้ในสัปดาห์นี้
เฝ้าระวัง‼️กระทบไทยปลายกันยายนนี้
ดร.สนธิ คชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sonthi
Kotchawat วานนี้ ( 21 ก.ย.2568) ว่าพายุรากาซา อาจทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก ต้องระวังช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม
พายุไต้ฝุ่นรากาซายังคงทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใน มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ทำให้เกิดความกังวลว่าประเทศบางแห่งในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ อาจเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นรุนแรงในสัปดาห์หน้า
จากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีการเกิดตาพายุที่ชัดเจนก่อนที่พายุไซ โคลนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบลูซอน ระหว่างฟิลิปปินส์และไต้หวัน
คาดว่าพายุไต้ฝุ่นที่กำลังแรงขึ้นจะเคลื่อนผ่านช่องแคบลูซอนในช่วงต้นสัปดาห์หน้า (วันที่ 22-23 ก.ย.68) ส่งผลกระทบต่อลูซอนตอนเหนือและไต้หวันตอนใต้ ก่อนที่จะพัดเข้าสู่จีนตอนใต้ในช่วงปลายสัปดาห์(วันที่ 25-26 ก.ย.68) นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่พายุลูกนี้อาจกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกแรกของฤดูกาลในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ 4 ที่มีคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงถึง 140 ไมล์ต่อชั่วโมง (225 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน หมู่เกาะบาบูเยียน บาตานส์ และตอนใต้ของไต้หวัน ตั้งแต่ช่วงค่ำวันจันทร์ที่ 22 ก.ย.ถึงวันพุธที่ 24 ก.ย.68 ลมแรงจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งของมณฑลฝูเจี้ยน กวางตุ้ง และกว่างซีในประเทศจีน รวมถึงเกาะไหหลำ ตั้งแต่บ่ายวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น
ลมแรงเหล่านี้สามารถสร้างคลื่นและคลื่นลมแรงใกล้ชายฝั่ง และปริมาณน้ำฝนดังกล่าวจะทำให้เกิดน้ำท่วม ดินถล่ม ความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร และความล่าช้าในการขนส่ง ซึ่งอาจจะกระทบประเทศไทย ช่วงปลายเดือน กันยายน ถึงต้นเดือน ตุลาคม 2568 โดยอาจจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ที่มีอิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักมากในภาคอีสานและภาคเหนือตอนบนได้.. ขอให้เฝ้าระวัง‼️ พื้นที่มีฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสมสูง อาจมีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่งได้