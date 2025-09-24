'ซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซา' ซัดถล่มฮ่องกง-ทำน้ำท่วมหลายจุด ด้าน 'ไต้หวัน' พบผู้เสียชีวิต 14 ราย-สูญหายอีก 129

ซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซา (Ragasa) ซึ่งเป็นพายุไซโคลนเขตร้อนที่ทรงพลังที่สุดในโลกในปีนี้ พัดถล่มเกาะฮ่องกงด้วยลมที่กระโชกแรงระดับเฮอริเคนและฝนที่ตกหนักวันนี้ (24 ก.ย.) ขณะที่อิทธิพลของพายุที่ซัดถล่มไต้หวันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 14 ราย
ถนนหลายสายในฮ่องกงถูกปิดการจราจร เนื่องจากทางการสั่งให้ประชาชนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ขณะที่คลื่นยักษ์ซึ่งซัดเข้าชายฝั่งตะวันออกและใต้ของเกาะศูนย์กลางทางการเงินแห่งเอเชียทำให้ถนนบางสายจมอยู่ใต้น้ำ
ที่เกาะลันเตา (Lantau) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮ่องกง เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างทั้งตามชายหาดและพื้นที่เพาะปลูก
“บริเวณที่เคยได้รับการปกป้องอาจกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย...ทะเลจะเต็มไปด้วยคลื่นยักษ์” ศูนย์สังเกตการณ์แถลงเตือน
พายุรากาซาซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เมืองมากที่สุดภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า โดยอยู่ห่างจากฮ่องกงไปทางทิศใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร
คาดกันว่าพายุจะยังคงมีความรุนแรงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นระหว่างที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งของจีน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรมากกว่า 125 ล้านคน โดยคาดว่าพายุจะขึ้นฝั่งตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนี้
พายุรากาซาซึ่งพัดถล่มทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ในวันจันทร์ (22) และไต้หวันในวันอังคาร (23) ทำให้ชาวฮ่องกงแห่ซื้อสินค้ากักตุนกันอย่างตื่นตระหนกในสัปดาห์นี้ ผู้คนแห่กันไปซูเปอร์มาร์เก็ตจนทำให้สินค้าบนชั้นวางเหลือน้อย และในบางกรณีต้องต่อคิวยาวหลายชั่วโมง ท่ามกลางความกังวลว่าร้านค้าอาจต้องปิดให้บริการอย่างน้อย 2 วัน
ประชาชนต่างเอาเทปมาคาดปิดหน้าต่างบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากเศษกระจกที่อาจแตกด้วยแรงพายุ
ทางการฮ่องกงออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับ 10 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อเช้าวันพุธ (24) และเรียกร้องให้ภาคธุรกิจและบริการขนส่งต่างๆ ปิดให้บริการชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ยังได้ส่งสัญญาณพายุฝนสีเหลืองอำพัน (Amber) เนื่องจากคาดว่าฝนจะตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยถนนบางสายถูกน้ำท่วมแล้วบางส่วน นอกจากนี้ยังมีเตือนระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น โดยระบุว่าอาจใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงพายุไต้ฝุ่นฮาโตะในปี 2017 และไต้ฝุ่นมังคุดในปี 2018 ซึ่งทั้งสองครั้งสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์รายงานว่า หญิงคนหนึ่งและลูกชายวัย 5 ขวบถูกพัดตกลงทะเลเมื่อวันอังคาร (23) หลังจากไปเฝ้าดูพายุไต้ฝุ่นจากริมน้ำ แต่ได้รับการช่วยเหลือได้ทัน และเวลานี้ยังอยู่ในห้องไอซียู
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะยังคงเปิดให้บริการต่อไป หบังจากมีการเปลี่ยนนโยบายเมื่อปลายปีที่แล้วให้ยังคงซื้อขายต่อไปไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรก็ตาม
ในส่วนของมาเก๊า เจ้าหน้าที่ได้ออกคำเตือนพายุระดับ 10 เมื่อเช้าวันพุธ (24) โดยคาสิโนต่างๆ ถูกบังคับให้ปิดพื้นที่เล่นการพนันตั้งแต่เย็นวันอังคาร (23) และมีแนวโน้มว่าจะยังคงปิดให้บริการในวันนี้ ส่วนแขกผู้เข้าพักก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากที่พัก
ทางฝั่งไต้หว้นมีรานงานผู้เสียชีวิตแล้ว 14 รายในเขตฮวาเหลียนทางตะวันออก และสูญหายอีกอย่างน้อย 129 ราย หลังจากทะเลสาบกั้นน้ำบนภูเขาเอ่อล้นเข้าท่วมเมืองกวางฟู่ (Guangfu) ในช่วงไต้ฝุ่นพัดขึ้นฝั่ง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่า ผู้เสียชีวิตและสูญหายทั้งหมดอยู่ในเมืองกวางฟู่ ซึ่งกระแสน้ำได้พัดทำลายสะพานข้ามแม่น้ำสายหลักของเมือง
ทางการไต้หวันประเมินว่า ทะเลสาบกั้นน้ำแห่งนี้มีน้ำ 91 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับเติมสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกประมาณ 36,000 สระ และเทียบเท่ากับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของไต้หวัน
เจ้าหน้าที่ประเมินว่า ทะเลสาบดังกล่าวได้เอ่อล้น และปลดปล่อยมวลน้ำออกมาประมาณ 60 ล้านตัน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วไต้หวันได้ระดมส่งหน่วยกู้ภัยไปยังเขตฮวาเหลียน ขณะที่กองทัพไต้หวันส่งกำลังพล 340 นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้ว
สำนักงานกิจการไต้หวันของจีนได้ออกคำแถบงแสดงความเสียใจ ซึ่งถือเป็นสัญญาณไมตรีที่หาได้ยากจากปักกิ่งซึ่งมีความไม่พอใจไทเปอยู่มาก
ไต้ฝุ่นรากาซาได้ทำให้เกิดฝนตกหนักประมาณ 70 เซนติเมตรทางภาคตะวันออกของไต้หวัน ทว่าชายฝั่งตะวันตกที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญจะไม่ได้รับผลกระทบ
ที่มา: รอยเตอร์