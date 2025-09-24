ถือว่ามีประโยชน์!ฮือฮาเครื่องบินจอดเพียบสนามบินเตโช ที่แท้'คาเธ่ย์'ฝากไว้หนีพายุถล่มฮ่องกง

สื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพฮือฮา เครื่องบินโดยสารหลายลำจอดอยู่ ณ สนามบินเตโช ท่าอากาศยานใหม่เอี่ยมของประเทศ แบบที่ไม่พบเห็นบ่อยนัก เมื่อวันอังคาร(23 ก.ย.) แต่ข้อเท็จจริงคือเครื่องบินเหล่านี้เป็นของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก ที่ขออนุญาตนำมาจอดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการที่พายุซัดถล่มฮ่องกง
รายงานของแคมโบเดียเนสส ระบุว่าสืบเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่ง มุ่งหน้าซัดถล่มฮ่องกง ทางคาเธ่ย์แปซิฟิก สายการบินของฮ่องกง จึงได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่ท่าอากาศยานเตโช เป็นท่าอากาศยานทางเลือกในการลงจอด ตั้งแต่วันที่ 23 กันยาน ไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน
การจัดการในระยะเวลา 3 วันนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายและความล่าช้าน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดหาทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการลงจอดในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้าย โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา มีเครื่องบินจำนวน 13 ลำ ที่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดแล้ว และจะมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อนำเครื่องบินลงจอดตลอดช่วงบ่าย
พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่น "รากาซา" ก่อให้เกิดการอพยพผู้คนจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตหลายคนทางเหนือของฟิลิปปินส์ โดยเวลานี้มันกำลังมุ่งหน้าสู่ฮ่องกง, ทางใต้ของจีนและไต้หวัน กระตุ้นให้เกิดการความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศเลวร้าย
ทางสำนักข่าวบีบีซีรายงานคาดหมายว่าจะมีเที่ยวบินของสายการบินคาเธย์แปซิฟิกกว่า 500 เที่ยวถูกยกเลิก ในขณะที่สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์สแถลงยกเลิกเที่ยวบินขาออกทั้งหมด
ในส่วนสถานการณ์ล่าสุดนั้น ฮ่องกงและบางพื้นที่ทางภาคใต้ของจีน อยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงในตอนเช้าวันพุธ(24ก.ย.) จากการที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาคืบคลานเข้าหา ด้วยกำลังลมทรงพลังและห่าฝน บีบให้พวกเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดโรงเรียนและภาคธุรกิจในเมืองต่างๆอย่างน้อย 10 แห่ง
รัฐบาลกัมพูชาคาดหมายว่าท่าอากาศยานเตโช สนามบินแห่งใหม่มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์(ราว 47,600 ล้านบาท) จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ราวๆ 13 ถึง 15 ล้านคนต่อปี และสินค้า 175,000 ตัน ขณะเดียวกันคาดหมายว่าจะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้แตะระดับ 30 ล้านคนภายในปี 2030 และ 50 ล้านคนภายในปี 2050
ตั้งแต่มีการเปิดใช้งานท่าอากาศยานนานาชาติเตโช หนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ของกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 กันยายน มันได้ดึงดูดผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย กลายเป็นเทรนด์ฮิตบนสื่อสังคมออนไลน์และความปรารถนาที่จะขึ้นเครื่องบิน
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นเริ่มมีประเด็นถกเถียงบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับบรรยากาศสุดเงียบเหงาของสนามบินแห่งนี้ ในนั้นรวมถึงกรณีมีการโพสต์ภาพเปรียบเทียบระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติเตโชของกัมพูชากับสนามบินสุวรรณภูมิของไทยในช่วงเวลาเดียวกัน ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยสนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยเครื่องบินที่จอดอยู่มากมาย ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติเตโชกลับมีเครื่องบินเพียงลำเดียว
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์/mgronline)