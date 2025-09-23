ฮ่องกงเตือนภัยระดับสูงสุด-สั่งระงับเที่ยวบิน เตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์ไต้ฝุ่นแรงสุดในปีนี้

รอยเตอร์ – ฮ่องกงเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาที่ถูกยกให้เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงที่สุดของโลกในปีนี้ โดยทางการขอให้ประชาชนงดออกจากบ้าน ขณะที่เที่ยวบินโดยสารส่วนใหญ่ถูกระงับจนถึงวันพฤหัสบดี (25 ก.ย.)
ผู้คนอัดแน่นในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อข้าวของจำเป็นตุนไว้เนื่องจากคาดว่า ร้านค้าจะปิดยาว 2 วันส่งผลให้ชั้นวางสินค้าแทบว่างเปล่า
สำนักงานติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศของฮ่องกงแถลงเมื่อวันอังคาร (23 ก.ย.) ว่า รากาซาที่มีกำลังแรงระดับพายุไต้ฝุ่นที่ 220 กม./ชม. จะเป็นภัยคุกคามรุนแรงต่อบริเวณชายฝั่งของมณฑลกวางตุ้งของจีนที่อยู่ใกล้กับฮ่องกง
รากาซาจะยังมีความแรงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นขณะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งกวางตุ้ง และส่งผลกระทบต่อฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน หลังจากเคลื่อนตัวผ่านตอนเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ (22 ก.ย.) โดยคาดว่า จะขึ้นฝั่งที่กวางตุ้งระหว่างเที่ยงถึงคืนวันพุธ (24 ก.ย.)
ฮ่องกงออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับ 8 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเมื่อช่วงบ่ายวันอังคาร พร้อมขอให้ธุรกิจและบริการขนส่งส่วนใหญ่ระงับการให้บริการ รายงานระบุว่า เที่ยวบินกว่า 700 เที่ยวที่รวมถึงเที่ยวบินในมาเก๊าและไต้หวัน จะระงับการให้บริการ
สำนักงานติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศของฮ่องกงคาดว่า สภาพอากาศจะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว และจะประเมินว่า จำเป็นต้องยกระดับคำเตือนหรือไม่ในช่วงคืนวันอังคารหรือเช้าวันพุธ
นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มมีลมแรงระดับเฮอร์ริเคนนอกชายฝั่งและบนพื้นที่สูงในฮ่องกงในวันพุธ อีกทั้งคาดว่า จะมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง ขณะที่ระดับน้ำทะเลอาจสูงผิดปกติคล้ายกับที่เกิดขึ้นในช่วงไต้ฝุ่นฮาโตะปี 2017 และไต้ฝุ่นมังคุดปี 2018 ที่ล้วนสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์
สำนักงานติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศของฮ่องกงเตือนว่า ระดับน้ำอาจสูงถึง 2 เมตรตลอดแนวชายฝั่งฮ่องกง และสูงสุด 4-5 เมตรในบางพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนเตรียมการป้องกันอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดหุ้นฮ่องกงจะเปิดดำเนินการตามปกติตามนโยบายใหม่ที่เริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วในการให้บริการในทุกสภาพอากาศ
รอยเตอร์รายงานว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซามีความเร็วลมสูงสุดคงที่ใกล้ตาพายุที่ 260 กม./ชม. ในช่วงที่พายุมีความแรงสูงสุดในวันจันทร์ และถือเป็นพายุระดับ 5 ที่มีความรุนแรงที่สุดประจำปี 2025 หลังจากนั้นรากาซาอ่อนกำลังลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ระดับ 4 และสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบริเวณชายฝั่งจีนที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่น
สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อวันอังคารว่า กวางตุ้งได้อพยพประชาชนกว่า 370,000 คนไปยังที่ปลอดภัยแล้ว นอกจากนั้นรัฐบาลยังเริ่มใช้มาตรการควบคุมน้ำท่วมในหลายมณฑลทางใต้โดยเตือนว่า อาจมีฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันอังคาร
กว่า 11 เมืองในกวางตุ้ง ซึ่งรวมถึงฮับเทคโนโลยีอย่างเซินเจิ้น และเมืองชายฝั่งอย่างจูไห่ ได้ระงับการทำงาน บริการขนส่ง และโรงเรียน เนื่องจากมีประกาศเตือนคลื่นพายุซัดฝั่งและคลื่นสูง ศูนย์พยากรณ์สิ่งแวดล้อมของจีนระบุว่า บริเวณนอกชายฝั่งกวางตุ้งอาจมีคลื่นแรงมากและสูงถึง 7 เมตร
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ในเซินเจิ้นเตรียมพร้อมที่พักพิงฉุกเฉินกว่า 800 แห่ง โดยในเขตหนานชานมีการตัดกิ่งก้านต้นไม้บนถนนสายหลักเพื่อเตรียมพร้อมรับมือไต้ฝุ่น
ประชาชนในมาเก๊า ซึ่งเป็นแหล่งเสี่ยงโชคใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมพร้อมรับผลกระทบรุนแรงจากรากาซาเช่นเดียวกัน โดยกาสิโนทุกแห่งได้รับคำสั่งให้ปิดให้บริการในเวลา 17.00 น. ซึ่งทางการประกาศยกระดับการเตือนภัยไต้ฝุ่นสู่ระดับ 8
ทางด้านไต้หวันวัดปริมาณน้ำฝนได้เกือบ 60 ซม.ในแถบภูเขาทางตะวันออก และมีผู้บาดเจ็บ 25 คน ขณะที่การขนส่งหยุดชะงักเป็นวันที่ 2 ในวันอังคาร ซึ่งรวมถึงการระงับการให้บริการ 273 เที่ยวบิน