ไต้ฝุ่นรากาซาเคลื่อนเข้าทะเลจีนใต้ เวียดนามคาดกระทบหลายจังหวัดภาคเหนือ

MGR ออนไลน์ - ซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซา ที่ขณะนี้เป็นพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ในทะเลจีนใต้ ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่น่านน้ำดังกล่าวตั้งแต่คืนวันจันทร์ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือของเวียดนามในช่วงวันพฤหัสฯ ตามรายงานของหน่วยงานด้านสภาพอากาศของประเทศ
ศูนย์พยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรายงานว่า ไต้ฝุ่นรากาซายังคงมีความเร็วลมอยู่ที่ระดับ 17 (202-221 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) โดยมีลมกระโชกแรงกว่าระดับ 17 เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ ทางตะวันออกเฉียงเหนือในเช้าวันอังคาร
พายุลูกนี้เป็นลูกที่ 9 ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ หรือที่เวียดนามเรียกว่าทะเลเวียดนามตะวันออกในปีนี้ โดยพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่าจะยังรักษาระดับความรุนแรงไว้ตลอดวันอังคาร
คืนวานนี้ หัวหน้าศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติเตือนว่าขณะที่ไต้ฝุ่นรากาซาเคลื่อนตัวเข้าใกล้มลฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน พายุจะค่อยๆ อ่อนกำลังลงก่อนที่จะเคลื่อนตัวข้ามคาบสมุทรเหล่ยโจวของจีน และเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยในวันพฤหัสฯ
เมื่อพายุขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งตั้งแต่จ.กว๋างนีง ไปจนถึงจ.แท็งฮว้า ลมอาจพัดแรงถึงระดับ 9-11 (75-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และอาจมีลมกระโชกแรงถึงระดับ 14 (150-166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป คาดการณ์ว่าจะมีลมแรงระดับ 8-13 (62-149 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) พัดผ่านอ่าวตังเกี๋ย โดยมีคลื่นสูงไม่เกิน 7 เมตรนอกชายฝั่ง และ 2-4 เมตรตามแนวชายฝั่งตั้งแต่จ.กว๋างนีง จนถึงจ.แท็งฮว้า
นอกจากนี้ คาดว่าจะมีฝนตกหนักในจังหวัดทางตอนเหนือและตอนกลางค่อนเหนือ ตั้งแต่จ.แท็งฮว้า ไปจนถึงจ.ห่าติ๋ง ที่อาจมีฝนตก 70-150 มิลลิเมตร ส่วนจ.ท้ายเหวียน จ.เตวียนกวาง จ.ลาวกาย จ.ฝูเถาะ และบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง อาจมีฝนตก 150-250 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อาจเกิน 450 มิลลิเมตร ระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์
อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนอาจเปลี่ยนแปลงไปขณะที่ไต้ฝุ่นรากาซาเคลื่อนเข้าใกล้เวียดนาม และเรียกร้องให้ประชาชนติดตามคำแนะนำจากทางการ.