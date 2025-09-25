อุตุฯ จับตา “พายุบัวลอย” ยกระดับเป็นไต้ฝุ่นแล้ว

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานอัพเดทเส้นทางพายุโซนร้อน "บัวลอย" (BUALOI) เช้าวันนี้ (25 ก.ย.68) ที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์
เส้นทางพายุบัวลอยคาดว่าจะเคลื่อนผ่านทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 26-27 ก.ย.68 และจะเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ซึ่งจะต้องติดตามและประเมินเป็นระยะๆ เนื่องจากทิศทางยังมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 28-29 ก.ย.68
📢 กรมอุตุฯ ระบุว่าข่าวโซเซียลเริ่มออกมา ทำให้ตื่นเต้นอีกแล้ว (ข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เป็นแนวทางการติดตามและวางแผนการรับมือในช่วงปลายฤดูฝนนี้)
🎯 สำหรับพายุ"รากาซา" (Ragasa)เช้าวันนี้ (25 ก.ย.68) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกว่างซี ทางตอนใต้ของประเทศจีน กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกและจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และจะอ่อนกำลังอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย
🎯ช่วงวันที่ 25-30 ก.ย.68 ฝนที่ตกในระยะนี้ ยังมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ยังสวิงขึ้นลงอยู่บ้าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบริเวณ จ.นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี จันทบุรี และตราด
⚠️ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม น้ำท่วมขังในชุมชนเมือง และประชาชนที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยังต้องระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
ส่วนภาคใต้เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังมีปริมาณฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆ ในระยะนี้ยังมีการก่อตัวของพายุถี่ขึ้น ติดตามเป็นระยะๆ ช่วงต้นเดือนตุลาคม (1-4 ต.ค.68) ฝนบริเวณประเทศไทยจะเริ่มลดลงบ้าง
⚠️ ประชาชนควรติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด