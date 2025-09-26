“ไต้ฝุ่นบัวลอย” ถล่มฟิลิปปินส์แล้ว ยันเส้นทางเคลื่อนเข้าไทยแน่ 28-29 ก.ย.

🎯กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดทเส้นทางพายุไต้ฝุ่น "บัวลอย" (BUALOI) เช้าวันนี้ (26 ก.ย.68) พบว่ามีศูนย์กลางยังอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์
• เคลื่อนตัวเร็ว 40 กม./ชม. คาดผ่านฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ในคืนนี้
• มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ เข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนาม–อ่าวตังเกี๋ย
• ยังมีอุปสรรคจากภูมิประเทศและมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุม
• ทิศทางอาจเปลี่ยนแปลงช่วง 28–29 ก.ย. 68
👉 ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเมื่อพายุเข้าสู่ทะเลจีนใต้
ไต้ฝุ่นบัวลอยซัดคลื่นสูง 6 เมตร ฟิลิปปินส์เตรียมรับมือภัยพิบัติ 2 ระลอก ทะเลตะวันออกมีคลื่นรุนแรง...คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นบัวลอยจะขึ้นฝั่งในภูมิภาคบีโคลของฟิลิปปินส์ในช่วงบ่ายหรือเย็นของวันที่ 26 กันยายน ก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลตะวันออก มุ่งหน้าสู่เกาะไหหลำ (จีน) และเวียดนาม
🎯ด้านเพจ แจ้งเตือนอากาศ⛈ เช้าวันนี้ (26 ก.ย.68) รายงานว่าพายุไต้ฝุ่น "บัวลอย" เข้าฟิลิปปินส์แล้ว แรงลมไม่มีตก แถมยังพัฒนาตัวต่อเนื่องอีก ปกติพายุเคลื่อนขึ้นฟิลิปปินส์ แรงลมจะลดลง ล่าสุดอุตุฯฟิลิปปินส์เพิ่มระดับการเตือนภัย เป็นระดับ 3 ในเช้านี้ พร้อมกับคาดว่าฝนถล่มทะลุ 300 มิลลิเมตร ใน 10 ชั่วโมงข้างหน้า
ยิ่งอัปเดทเส้นทางของพายุบัวลอย ยิ่งต่ำลง ล่าสุดจากแบบจำลอง GFS วิเคราะห์เส้นทาง จุดศูนย์กลาง พายุบัวลอยจะเคลื่อนผ่านประเทศไทย บริเวณจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร คืนวันที่ 28-29 กันยายนนี้ ซึ่งมีระยะเวลาในการเตรียมตัวรับมือ และมีเวลาให้ระบายน้ำ อีก 72 ชั่วโมงข้างหน้า
ล่าสุด เส้นทางพายุบัวลอย ต่ำลงเรื่อยๆแล้ว และพื้นที่รัศมีรอบพายุ เริ่มกระทบไทยตอนบนมากขึ้น “ดูจุดที่ความเร็วลม 55kt สิครับ นั้นคือตำแหน่งของจุดศูนย์กลางของระดับพายุโซนร้อนกำลังแรง ความเร็วลมมากกว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง นะครับ มันรุนแรงมาก”
“หากถามว่า ใกล้ไทยมั้ย ก็ดูภาพสิครับ (ภาพที่ 4 ) ตรงนั้น ใกล้จังหวัดบึงกาฬ มากแค่ไหน ถ้าเจอความเร็วลมใกล้เคียงระดับนี้ คือ วาตภัย ที่รุนแรงมาก หากดูรัศมีรอบจุดศูนย์กลางของพายุบัวลอย นั้นคือพื้นที่ๆจะได้รับผลกระทบครับ”
กรณีที่เป็นความรุนแรงระดับพายุโซนร้อน จะเกิดวาตภัย หรือลมกระโชกที่รุนแรงมาก หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ เป็นพายุดีเปรสชัน ปกคลุมภาคอีสานตอนบน ภาคเหนือ (ด้านตะวันออก) ตอนล่าง-ตอนบน ตามลำดับ (จุดศูนย์กลางที่เข้าภาคเหนือ คือ รอยต่อ จังหวัด น่าน-อุตรดิตถ์ คืนวันที่ 29 กันยายน นี้) และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ปกคลุมจังหวัด แพร่ ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตามลำดับ
โดยลุ่มน้ำที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอย คือ ลุ่มน้ำเลย ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำปาย ตามลำดับ
คาดว่าผลลัพธ์การพยากรณ์ จะนิ่งสุด คือวันพรุ่งนี้ (27 ก.ย.68) เนื่องจากพายุลูกนี้ เมื่อลงทะเลจีนใต้ จะเคลื่อนตัวค่อนข้างไว และจะพัฒนาตัวทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนขึ้นฝั่งเวียดนาม "ยังไม่ใช่ผลลัพธ์การคาดการณ์ครั้งสุดท้ายของพายุลูกนี้ โปรดติดตามการอัปเดทการวิเคราะห์ต่อไป”