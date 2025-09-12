xs
"ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม" ชวนเยาวชนถอดรหัส พลิกฟื้นคืนสมดุลโลก ในนิทรรศการ "Mission for Change"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group เปลี่ยน "ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม" อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็น "ฐานบัญชาการลับ" ชวนเยาวชนและผู้สนใจมาติดอาวุธด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ไปกับภารกิจถอดรหัส “Triple R” สร้างการจู่โจมเชิงบวกที่จะช่วยพลิกฟื้น คืนสมดุลให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมเปิดพื้นที่พิเศษให้เยาวชนอ.ขนอม โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ที่จะพลิกฟื้นท้องถิ่นให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ใน"งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์" ประจำปี 2568 ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน EGCO Base: Mission for Change ฐานบัญชาการลับแห่งอนาคต” ระหว่างวันที่ 2 – 11 กันยายน 2568 และนิทรรศการพิเศษที่เปิดให้เยี่ยมชมถึงวันเด็กแห่งชาติปี 2569 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


นายณเรศ ชูเกิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดเผยว่า “EGCO Group และโรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก มีความเชื่อเรื่อง “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” จึงมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชน ผ่านการจัดงานสัปดาห์วิทย์ฯ ของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นประจำทุกปี สำหรับงานสัปดาห์วิทย์ฯ ปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มุ่งเน้นให้เยาวชนได้จุดประกายแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปรียบเหมือน “เครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลง” ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวอย่างยั่งยืน”


นายวิทยา เขียวรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทย์ฯ ปี 2568 ของศูนย์เรียนรู้ฯ กล่าวว่า “ทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอ.ขนอม คือพลังจากฝันของคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟู และสร้างสิ่งใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดงานสัปดาห์วิทย์ฯ ของศูนย์เรียนรู้ฯ จึงเป็นโครงการที่ดีในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนและ การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ยังมีศักยภาพในการเป็น แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอ.ขนอมที่มีอยู่มากมาย ในนามจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณ EGCO Group และโรงไฟฟ้าขนอมที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการให้กับเด็กๆ ในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง”


นางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร EGCO Group กล่าวว่า “งานสัปดาห์วิทย์ฯ ปี 2568 ของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน EGCO Base: Mission for Change ฐานบัญชาการลับแห่งอนาคต” ได้เปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เป็นฐานบัญชาการลับบ่มเพาะนวัตกรน้อย ให้ออกไปปฏิบัติภารกิจดึงโลกกลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้น ตามแนวคิด “Triple R” ได้แก่ Refuse ปฏิเสธหรือยุติการทำลายความสมบูรณ์ทางธรรมชาติตั้งแต่ต้นทาง Refill ฟื้นฟูและเติมความสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้ฟื้นคืนโดยเร็ว และ Reverse สร้างผลกระทบในเชิงย้อนทางจากลบสู่บวก โดยหวังผลเชิงบวกให้โลกฟื้นคืนสมดุลสู่ความสมบูรณ์


ความพิเศษของงานในปีนี้คือ การเปิดพื้นที่ให้นักเรียนระดับประถมและมัธยมในอ.ขนอม ร่วมกับนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกแบบพื้นที่จริงในชุมชน ด้วยแนวคิดการฟื้นฟู (Regenerative) ซึ่งผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพลังแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนผู้เข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม Mission for Change 30 ผลงาน ได้นำมาจัดแสดงเป็นไฮไลท์ของปีนี้ด้วย และศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังคงจัดแสดงนิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่องจนถึงวันเด็กแห่งชาติของปี 2569 คือ 10 มกราคม 2569 ./





