มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ - สัปดาห์วิทย์ฯ บุกภาคเหนือ! จ.เชียงใหม่ NSM ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมให้เยาวชนสัมผัสวิทยาศาสตร์แบบลงมือจริง คิดจริง สนุกจริง!

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ พร้อมยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจโชว์เยาวชนและประชาชนภาคเหนือ หวังขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย น.ส.ศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM และ รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยงานฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม นี้ เวลา 08.30–19.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นายศิวะ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นเด็ก ๆ เยาวชน ครู และผู้ปกครองจากเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในภาคเหนืออย่างแท้จริง เพราะวิทยาศาสตร์ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจโลก แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คือรากฐานที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี และสามารถแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลกได้ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ จึงมีความหมายอย่างยิ่งเพราะเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้เข้าถึงทุกคน โดยเฉพาะเยาวชน ที่จะได้สัมผัสกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมศักยภาพให้พวกเขาเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต”
ด้าน น.ส.ศิริรัตน์ กล่าวว่า กระทรวง อว. โดย NSM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ขึ้น นับเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของปี ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคต่าง ๆ ได้เข้าถึงองค์ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา และเสริมสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด “Science in Action! For Sustainable Communities” ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสวิทยาศาสตร์แบบลงมือจริง คิดจริง สนุกจริง ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และเป็นการจุดประกายความสนใจของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ และผู้สร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต อันจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพของประเทศในระยะยาว
“ภายในงานมหกรรมวิทย์ฯ มีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ “มรดกเมล็ดพันธุ์ล้านนา” (Seed Traits of the Northern Tales) ร่วมค้นหาเรื่องราวของพันธุกรรมพืชท้องถิ่น อาทิ สัก นางพญาเสือโคร่ง ข้าวก่ำ ถั่วลายเสือ งาขี้ม่อน และภูมิปัญญาการเกษตรของล้านนาที่หลอมรวมกับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาที่เหมาะกับวิถีชุมชนภาคเหนือ นิทรรศการ “Science Speak” นิทรรศการเคลื่อนที่เปิดโลกแห่งชีววิทยา เรียนรู้ผ่านการเล่น ทดลอง และค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองในรูปแบบ Interactive ที่ทั้งสนุกและน่าตื่นตาตื่นใจนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ การแข่งขัน ‘SiT Talks for SDGs : Science inspired by Teen – SDGs in Action’ และการเสวนา“Cyber Security ถอดรหัสโลกไซเบอร์: เกราะป้องกันในยุคดิจิทัล” โดย นายพีรพล อนุตรโสตถ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ชวนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยหลังการจัดงานที่ภาคเหนือแล้วเรายังกระจายความสนุกวิทย์ไปปิดท้ายกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 18-20 ส.ค. นี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดอีกด้วย” น.ส.ศิริรัตน์ กล่าว
ขณะที่ รศ.ดร.ปิยะพงศ์ กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไปพร้อมกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ทำให้งานมีความยิ่งใหญ่และครบครันมากขึ้น และถือเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ จุดพลังนักคิดรุ่นใหม่ในภาคใต้ ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่มันคือพลังที่สามารถขับเคลื่อนบ้านเกิดของพวกเขาให้ยั่งยืนได้ โดยภายในงานเรามีนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์, การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ Data Science Project Contest 2025, CSCMU Coding Challenge 2025, การแข่งขันอีสปอร์ตและตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Drug discovery by AI, MOF: Chemistry and innovation for the sustainable future, Bio theatre, The wonder of nature, Astrovenger ภารกิจลับสู่ดวงดาว, Geologist & Gemologist at the museum X topographic feather, Jurassic Park paper craft, เขาวงกต, ควิซวิซาร์ด: ศึกปัญญาพ่อมด, ห้องแห่งความลับของนักสร้างเกม, Magic MOF: วัสดุนาโนเพื่ออนาคตสีเขียว, Alternatives for Air: Rethinking Community Solutions, สนุกคิด with Data Science และกิจกรรมพิเศษมากมายกว่า 100 กิจกรรม
สำหรับเยาวชน นักเรียน คณะโรงเรียนและผู้สนใจเข้าชมงาน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่” สามารถเข้าชมงานฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 นี้ เวลา 08.30 -19.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://scw.science.cmu.ac.th
และเฟซบุ๊ก NSTFair Thailand