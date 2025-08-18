18 สิงหาคมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์ไทย กระทรวง อว.จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ - สัปดาห์วิทย์อีสานที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18-20 ส.ค.นี้ ภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 49 หน่วยงานชวนเยาวชนสัมผัสโลกแห่งนวัตกรรมพร้อมสัมผัสวิทยาศาสตร์แบบลงมือจริง คิดจริง สนุกจริง เพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568 ในวาระครบรอบวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค.นี้ เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วย นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง NSM และ ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
นายสุวรงค์ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “Science in Action for sustainable communities” เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสวิทยาศาสตร์แบบลงมือจริง คิดจริง สนุกจริง ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และเป็นการจุดประกายความสนใจของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ และผู้สร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต อันจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพของประเทศในระยะยาว และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของไทย สู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัย
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น นิทรรศการ The Rocket Maker: Isan Inspiration ที่นำเสนอเรื่องราวของบั้งไฟ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาจากประเพณีพื้นบ้านของภาคอีสาน มาเป็นสื่อกลางในการอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านจรวดให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจง่ายขึ้น นิทรรศการนี้ชวนให้ทุกคนเห็นว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเราเอง
นอกจากนี้ย้งมีนิทรรศการ Sports Science on the Move ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีจี สปอร์ต จำกัด นำเสนอเรื่องราวที่ผสานวิทยาศาสตร์กับกีฬาอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดสอบสมรรถนะร่างกาย วิเคราะห์การเคลื่อนไหว และค้นหากีฬาที่ใช่ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Hands-on ที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน นิทรรศการ Science Spark นิทรรศการ Science For Fun กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นในรูปแบบ Interactive เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทดลอง ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ การแข่งขัน ‘SiT Talks for SDGs : Science inspired by Teen – SDGs in Action’ และการเสวนา “Cyber Security ถอดรหัสโลกไซเบอร์: เกราะป้องกันในยุคดิจิทัล” โดย คุณพีรพล อนุตรโสตถ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ระบบและการแพทย์เชิงคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ชวนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ขณะที่นายพันธ์เทพ กล่าวว่า ในนามของจังหวัดขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเยาวชนและประชาชนสู่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568 งานนี้เป็นโอกาสสำคัญในการจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้กับทุกคน ขอขอบคุณ NSM มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุกหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ การจัดงานระดับชาติที่ขอนแก่นสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดในฐานะศูนย์กลางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป
ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับชาติในครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ทำให้งานมีความยิ่งใหญ่และครบครันมากขึ้น โดยมีนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดงานฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 49 หน่วยงาน ครอบคลุมพื้นที่จัดงานถึง 3 แห่ง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์, ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะศูนย์กลางทางวิชาการและนวัตกรรม ที่มุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคและประเทศชาติไปข้างหน้า
“ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้จัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการประจำปีมากมาย เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, การประกวด Science Show และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและจุดประกายความฝันในโลกวิทยาศาสตร์”รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว
ผู้สนใจเข้าชมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯ ที่ จ.ขอนแก่น สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2568 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sc.kku.ac.th/scweek และเฟซบุ๊ก NSTFair Thailand