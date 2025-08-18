คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 42

ศูนย์ข่าวศรีราชา -คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมหลายหน่วยงานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 42 ภายใต้หัวข้อ “Science in action for Sustainable Community”เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของในหลวง 3 รัชกาล ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.นี้
วันนี้ ( 18 ส.ค.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา “องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 42 ภายใต้หัวข้อ “Science in action for Sustainable Community”
โดยมี นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน และมี นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ,รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ , ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ประชาชน บุคคลทั่วไปเข้าร่วม ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
งานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 ส.ค.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
รวมทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ได้สัมผัสการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติและแนวความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของในหลวง รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย , นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10
และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ท้องฟ้าจำลอง” นิทรรศการพิเศษ “นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” นิทรรศการนานาสารพัดหอย “พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้สหวิทยาการ (iKM)” นิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก และ หน่วยงาน
รวมทั้งการประกวด การแข่งขัน และกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดการพูดทางวิทยาศาสตร์
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
กิจกรรมทั้งหมดภายในงานฯ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนากำลังคนของประเทศและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป
ดังวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
Science Innovation for Better Sustainable Society”