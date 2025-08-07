เปิดฉากแล้ว! งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ – สัปดาห์วิทย์ ภูมิภาค ปี 68 ที่ภาคใต้ 6 – 8 ส.ค.อพวช.จัดเต็มกิจกรรมความสนุกที่ผู้ชมจับต้องได้

เปิดฉากแล้ว! งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ – สัปดาห์วิทย์ ภูมิภาค ปี 68 ที่ภาคใต้ 6 – 8 ส.ค.อพวช.จัดเต็มกิจกรรมความสนุกที่ผู้ชมจับต้องได้ทั้งลงมือทำเอง ทั้งสื่อสัมผัส ทุกโชว์เล่นได้จริง ชวนเข้าโดมท่องเอกภพ – ดูดาวในท้องฟ้าจำลองขนาดยักษ์ระบบฟูลโดมดิจิทัล ชมกำเนิดทะเลใต้ สำรวจสิ่งมีชีวิต มหกรรมฯ ครั้งต่อไปเจอกันภาคเหนือ 14-16 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอีสานวันที่ 18-20 ส.ค.ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 6 ส.ค.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568 ภาคใต้ ที่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 6 - 8 ส.ค.นี้ เวลา 08.30–16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ และอาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลาโดยมี น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผอ.อพวช. หรือ NSM ศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Environmental Education Centre Thailand (EEC Thailand) ร่วมพิธีเปิดงาน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ขณะที่ อพวช.หรือ NSM ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงโชว์ เพื่อหวังขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มที่
น.ส.สุณีย์ กล่าวเปิดงานว่า กระทรวง อว. โดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของปี โดยเฉพาะการจัดงานในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคต่าง ๆ ได้เข้าถึงองค์ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเสริมสร้างทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด “Science in Action! For Sustainable Communities” ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสวิทยาศาสตร์แบบลงมือจริง คิดจริง สนุกจริง ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ขณะที่ นายสุวรงค์ ในฐานะหน่วยงานหลักการจัดงานฯ กล่าวว่า งานมหกรรมวิทย์ฯ จะมีนิทรรศการและกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมทั้งนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่แบบสื่อสัมผัส โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ The Beach: Treasure of the South รู้จักจุดกำเนิดชายหาดทะเลใต้ สำรวจสิ่งมีชีวิตบนชายหาด และเรียนรู้ การปรับตัว สืบและค้นหาคำตอบจากซากปริศนาบนชายหาด ค้นพบขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เข้าใจภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นิทรรศการ Science Spark เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์แบบ Interactive ที่ให้ผู้ชมได้จับต้อง ทดลอง และเล่นได้ด้วยตนเอง พร้อมค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์พื้นฐานในรูปแบบสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ นิทรรศการ Science Speak ชวนให้ผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีววิทยาผ่านประสบการณ์ Interactive ที่เล่นได้จริง! และโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ที่ชวนเยาวชนสนุกไปกับกิจกรรมท่องเอกภพและการดูดาวเบื้องต้นภายในท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ขนาดยักษ์ระบบฟูลโดมดิจิทัลที่ยกมาให้ชมกันถึงที่
รักษาการ ผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ การแข่งขัน ‘SiT Talks for SDGs : Science inspired by Teen – SDGs in Action’ และการเสวนา : Cyber Security โดยนายพีรพล อนุตรโสตถ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ชวนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ โดยหลังการจัดงานที่ภาคใต้แล้วเรายังกระจายความสนุกวิทย์ต่อเนื่องไปอีก 2 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-16 ส.ค. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 18-20 ส.ค. นี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดอีกด้วย
ด้าน รศ.ดร.วศิน กล่าวว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ จุดพลังนักคิดรุ่นใหม่ในภาคใต้ ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่มันคือพลังที่สามารถขับเคลื่อนบ้านเกิดของพวกเขาให้ยั่งยืนได้ โดยมีนิทรรศการไฮไลต์ ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันอีกมากมาย
สำหรับเยาวชน นักเรียน คณะโรงเรียนและผู้สนใจเข้าชมงาน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568 ภาคใต้ จ.สงขลา” เข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 6-8 สิงหาคม 2568 นี้ เวลา 08.30 -16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ และอาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ https://sciweek.sci.psu.ac.th/