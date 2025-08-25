ไต้ฝุ่นคาจิกิ ระดับแดง รุนแรงในรอบ 40 ปี ที่เมืองซานย่า

เพจ ต๋าข่า Daka China เผยคลิปพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี บรรยากาศช่วงเย็นของวันที่ 24/8/68 เมืองซานย่า sānyà shì 三亚市 มณฑลไหหลำหรือไห่หนาน Hǎinán shěng 海南省 ทางตอนใต้ของจีน ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ ซึ่งพายุไต้ฝุ่นคาจิกิเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี ที่เมืองซานย่าได้รับผลกระทบ
ข้อมูลจากนักวิเคราะห์สภาพอากาศจีนให้ข้อมูลว่า เมืองซานย่า ตั้งอยู่ในกำแพงตาด้านเหนือของพายุที่กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก ซึ่งถือเป็นเขตลมแรงที่สุด ปัจจุบันหอสังเกตการณ์อุตุนิยมวิทยาซานย่า ได้ยกระดับและออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นสีแดง มีการระงับการเรียน ธุรกิจ การดำเนินงาน เที่ยวบิน และปิดสถานที่ท่องเที่ยว
เมืองซานย่า หรือที่รู้จักกันในชื่อหยา 崖 ลู่เฉิง 鹿城 หยาโจว 崖州 และหยาเซียน 崖县 ในสมัยโบราณ เป็นเมืองระดับจังหวัดภายใต้เขตอำนาจของมณฑลไหหลำ ตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะไหหลำ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,921 ตารางกิโลเมตร ณ สิ้นปี 2024 เมืองซานย่ามีประชากรที่จดทะเบียน 785,001 คน
มณฑลไห่หนาน หรือมีชื่อย่อว่า ชิอง qióng 琼 เป็นเขตปกครองระดับมณฑลทางใต้สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนครไหโข่ว 海口市 เป็นเมืองหลวงหรือเมืองเอกของมณฑล ล้อมรอบด้วยช่องแคบชิองโจวทางตอนเหนือและมณฑลกวางตุ้ง ตรงข้ามเวียดนามข้ามอ่าวเป่ยปู้หรืออ่าวตังเกี๋ย 北部湾 ไปทางทิศตะวันตก และทางตะวันออกและ ทางใต้ในทะเลจีนใต้ติดกับฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
มีพื้นที่ดินทั้งหมด 35,400 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทะเลรวมประมาณ 2 ล้านตารางกิโลเมตร ณ สิ้นปี 2023 ประชากรถาวรคือ 10.43 ล้านคน ภาษาถิ่นหลักที่ใช้ในไหหลำ ได้แก่ ภาษาไหหลำ 海南话 ภาษาหลี 黎话 ภาษาหลินเกา 临高话 และอื่นๆ
credit 抖音