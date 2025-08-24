เวียดนามวางแผนอพยพคนกว่าครึ่งล้านรับมือ ‘ไต้ฝุ่นคาจิกิ’ หลังทวีความรุนแรงขึ้น

รอยเตอร์ - เวียดนามประกาศแผนอพยพประชาชนมากกว่าครึ่งล้าน และสั่งให้เรือจอดเทียบท่า ขณะที่เมืองซานย่าที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนปิดธุรกิจร้านค้าและระบบขนส่งสาธารณะในวันนี้ (24) ขณะที่ทั้งสองประเทศเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นคาจิกิที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการณ์ว่าพายุจะเคลื่อนผ่านชายฝั่งตอนใต้ของมณฑลไหหลำของจีน ตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ ก่อนมุ่งหน้าสู่เวียดนาม
เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. พายุได้ทวีกำลังเพิ่มขึ้น โดยมีความเร็วลมถึง 166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามการระบุของหน่วยงานพยากรณ์อากาศของเวียดนาม ขณะที่นักพยากรณ์อากาศของจีนระบุว่าพายุมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นที่ความเร็วลมสูงถึง 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สื่อของรัฐรายงานว่า ทางการเวียดนามวางแผนที่จะอพยพประชาชนมากกว่า 586,000 คน ออกจากจ.แท็งฮว้า จ.กว๋างจิ เมืองเว้ และเมืองดานัง ที่คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจะขึ้นฝั่งในช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์
หนังสือพิมพ์เตี่ยนฝ่องรายงานว่า 7 จังหวัดชายฝั่งของเวียดนามได้ห้ามเรือออกจากฝั่งตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์
สายการบินเวียดนามที่เป็นสายการบินแห่งชาติได้ยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 22 เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากเมืองต่างๆ ในตอนกลางของประเทศในวันอาทิตย์และวันจันทร์ ส่วนสายการบินเวียดเจ็ทระบุว่าสายการบินกำลังยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองซานย่าของจีน ที่มีชื่อเสียงด้านรีสอร์ทริมทะเลและชายหาด ได้ปิดสถานที่ท่องเที่ยว ปิดธุรกิจร้านค้า และระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะ
หน่วยงานพยากรณ์อากาศของจีนคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักและลมแรงในไหหลำ และมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ใกล้เคียง และเขตกว่างซี โดยพื้นที่ในไหหลำคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง 400 มิลลิเมตร
ในเช้าวันนี้ (24) ทางการเมืองซานย่าได้ออกประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นระดับสูงสุด และยกระดับการรับมือฉุกเฉินสู่ระดับรุนแรงสูงสุด ตามโพสต์ในบัญชี WeChat ของรัฐบาลท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ของเมืองได้จัดการประชุมเมื่อเย็นวันเสาร์โดยเรียกร้องให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ รัฐบาลระบุ
ทางการสั่งระงับชั้นเรียนและการก่อสร้างทั้งหมด ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และซูเปอร์มาเก็ตปิดให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ เรือได้รับคำสั่งให้หยุดให้บริการในน่านน้ำของเมืองซานย่า โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าการยกเลิกข้อจำกัดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับผลกระทบของพายุ
เมืองซานย่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนของจีน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ถึง 34 ล้านคนในปีที่แล้ว ตามการรายงานของสำนักข่าวซินหัว
นับตั้งแต่เดือนก.ค. ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ ซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทดสอบความพร้อมของรัฐบาลท้องถิ่น และก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อชีวิตและเศรษฐกิจ
ข้อมูลของกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินระบุว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นน้ำท่วมและภัยแล้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงในจีนเป็นมูลค่า 52,150 ล้านหยวน (7,280 ล้านดอลลาร์) เมื่อเดือนที่แล้ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคน และมีผู้เสียชีวิตหรือสูญหาย 295 คน
รัฐบาลเวียดนามได้เปรียบเทียบความรุนแรงของพายุคาจิกิกับพายุยางิ ที่ซัดถล่มประเทศเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมา และทำให้มีผู้เสียชีวิต 300 คน และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นมูลค่าราว 3,300 ล้านดอลลาร์.