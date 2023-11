จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ชวนทุกคนก้าวไปข้างหน้า ชูประเด็น ‘ทุกก้าวที่พาเราไปข้างหน้า คือก้าวที่มีความหมาย’

ไม่ว่าจะเป็นก้าวแรก หรือก้าวที่พลาด ทุกๆ ก้าวล้วนเป็นก้าวที่สำคัญทั้งสิ้น พร้อมเปิดตัวคุณนลิน – กัญญ์นลิน เสถียรุจิกานนท์ ในฐานะ The Walker คนไทยเพียงหนึ่งเดียวในแคมเปญระดับโลก โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ลองประสบการณ์ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมาย กับการก้าวขึ้นสู่ป้าย Billboard แบบเรียลไทม์ out of home รูปแบบใหม่ ใจกลางสยามแสควร์ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้หรือกล่าวว่านับเป็นเวลากว่า 200 ปีที่จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลกตั้งแต่ก่อตั้ง โดยภายในประเทศไทยเราพร้อมมุ่งมั่นส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา แบรนด์ได้ออกแคมเปญ KEEP WALKING ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนก้าวตามความฝัน และสำหรับแคมเปญล่าสุด ภายใต้แนวคิด ‘ทุกก้าวที่พาเราไปข้างหน้าคือก้าวที่มีความหมาย’ ล่าสุดในปีนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่เราต้องการส่งต่อให้กับผู้บริโภค เพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่า ไม่ว่าจะเป็นก้าวแรกในเรื่องที่คุณไม่กล้า หรือก้าวที่พลาดที่ทำให้ได้เรียนรู้ในครั้งต่อไป ทุกก้าวของทุกคน ล้วนสำคัญและมีความหมายเสมอหนึ่งในความพิเศษของแคมเปญนี้ คือ การเชิญชวนทุกคนได้ลองมาก้าวต่อไปในแบบของตัวเองผ่านป้ายโฆษณา Billboard ขนาดใหญ่ใจกลางสยามสแควร์ โดยมีกิมมิคที่ป้ายโฆษณาดังกล่าวจะฉายภาพเคลื่อนไหวของผู้คนที่กำลังก้าวเดินอยู่ในบริเวณนั้นผ่านจอแบบเรียลไทม์ ทุกคนจะมีโอกาสได้เห็นการก้าวอย่างมีความหมายของตัวเองบนจอขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้ทุกคนได้กล้าก้าวออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ที่ต้องการผลักดันให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆ ของตัวเองหรือก้าวพาคนรอบข้างไปด้วยกัน”นอกจากนี้ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ยังได้เปิดตัวและชวนหนึ่งใน The Walker (เดอะ วอล์กเกอร์) บุคคลสร้างแรงบันดาลใจที่สนับสนุนและผลักดันให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นตัวแทน 1 ใน 5 ของแคมเปญระดับโลก อย่าง ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิลและออสเตรเลีย มาเป็นผู้นำในการก้าวแบบเรียลไทม์ในครั้งนี้ด้วยนลินกล่าวนลิน กัญญ์นลิน เป็นหนึ่งใน The Walker (เดอะ วอล์กเกอร์) ที่มากความสามารถ เริ่มก้าวจากการเป็น นางแบบ ช่างภาพ ดีไซเนอร์ จนวันนี้ยังก้าวต่อไปในฐานะ แคสติ้งไดเร็กเตอร์ และยังเป็นปาร์ตี้โฮสต์ซึ่งแต่ละก้าวของเธอ ล้วนมีความหมายในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นก้าวแรก ที่ได้พาตัวเอง ออกจาก ‘Comfort zone’ จากในอดีตเธอถูกปฏิเสธจากวงการนางแบบนับครั้งไม่ถ้วน เธอใช้ความพยายามและความกล้าที่จะเป็นตัวเอง ในตัวตนทรานเจนเดอร์จนได้ก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นระดับโลก เป็นตัวแทนที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศถึงจะมีบางก้าวที่พลาด ด้วยความตั้งใจ เธอยังคงก้าวต่อไป เปลี่ยนอุปสรรคที่เจอ เก็บมาเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และวันนี้เธอยังก้าวต่อไป สู่โปรเจคใหม่ๆ ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเอง แต่หวังให้สิ่งที่ทำเป็นตัวอย่างที่ทำให้สังคมเปิดโอกาส เป็น “Role Model” ให้กับคนมากมายที่คิดคล้ายกัน ได้กล้าที่จะก้าวออกมาเหมือนที่เธอเป็น ซึ่งทั้งหมดสะท้อนปรัชญา “Keep Walking” ที่เชื่อว่า ทุกก้าวที่พาเราข้าวหน้า คือก้าวที่มีความหมายนอกจากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ที่สยามสแควร์แล้ว ยังมีกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ภายใต้แคมเปญดังกล่าวที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้บริโภค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งการโปรโมทแคมเปญในสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย รวมถึงการสัมภาษณ์คุณนลินผ่านรายการชื่อดังบนช่องทางยูทูป พร้อมตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงการร่วมงานกับเหล่าศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทย โดยหลังจากนี้เราจะได้เห็นกิจกรรมดีๆ ภายใต้แคมเปญ KEEP WALKING ล่าสุดนี้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2567ติดตามได้ผ่าน https://www.facebook.com/JohnnieWalkerStyle