จีซี จัดใหญ่ GC Sustainable Living Symposium 2023 : We are GEN S คาดสร้างแรงกระเพื่อม ร่วมแก้ปัญหา “ภาวะโลกเดือด”

บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานชั้นนำ เดินหน้าจัดงานประชุมระดับโลก “GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S” ครั้งที่ 4ชูคอนเซ็ปต์การรวมตัวครั้งสำคัญของเพื่อร่วมลงมือแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกดังกล่าว และส่งต่อที่สุดแรงบันดาลใจเพื่อการใช้ชีวิตในแบบ Sustainable Living สร้างแรงกระเพื่อมของการใช้ชีวิต เปลี่ยนจากโลกที่กำลังจะอยู่ไม่ได้ให้เป็นโลกที่ดีขึ้นงานครั้งนี้ GC จับมือสุดยอดผู้บริหาร หน่วยงานพันธมิตร และเหล่าไอดอลของคน GEN S จากในและต่างประเทศ ร่วมลงมือแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำและสร้างความตระหนักถึงการใช้ชีวิตและส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคตส่งต่อแนวคิดและภาคปฏิบัติ จาก 40 ตัวจริงทางด้านความยั่งยืนมาสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันวิถีชีวิตช่วยสร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้นการประชุมระดับโลกครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเป็นประธานเปิดงาน “GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S” ที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ระดับโลกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนจากประเทศฟินแลนด์ ต้นแบบประเทศ แห่งความยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลก และเป็นผู้ก่อตั้ง The World Circular Economy Forum หรือ (WCEF)กล่าวว่า GC เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลก 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI โดยประเทศไทย เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 1% เมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลก แต่ประเทศไทยกลับเป็น 1 ใน 10 ประเทศของโลกที่ได้จะรับผลกระทบสูงสุด โดยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่โลกมาจาก 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคเกษตรกรรรม และภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ ทาง GC ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนมายาวนาน ได้เล็งเห็น 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นทางออกเร่งด่วนให้กับโลก ได้แก่และEnergy Transitionคือ การปรับจากการใช้พลังงานแบบฟอสซิล ก้าวสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงาน การใช้พลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ หากเราสามารถยกระดับข้อได้เปรียบนี้มาปรับใช้ อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยแนวทางแบบ Bio Solutions จะสามารถช่วยประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และยังสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ BCG ของประเทศไทย หรือการนำหลัก Circular Economy ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการ 3 R คือ Reduce, Reuse และ Recycle มาปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำ เช่น การทำนาใช้น้ำน้อย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ปริมาณผลผลิตได้เท่าเดิมหรือมากกว่า ซึ่งแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์มากแก่ประเทศไทย ที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวลำดับต้นๆ ของโลกดร.คงกระพัน กล่าวสำหรับข้อมูลในงาน GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S นี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางให้กับทุกภาคส่วน ได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ระดับองค์กร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และระดับบุคคลทั้งนี้งาน “GC Sustainable Living Symposium: We are GEN S” เมื่อวานนี้ (27 ต.ค. 2566) เป็นการอัปเดตเทรนด์ความยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานชั้นนำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติโลกเดือดอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วยตัวแทนจาก Accenture ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน ตัวแทนจาก allnex ผู้นำระดับโลกด้านการผลิต Coating Resins ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจาก Econic ผู้นำนวัตกรรมเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นพลาสติก และเคมีภัณฑ์เพี่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนปัจจุบัน และตัวแทนจาก Microsoft ผู้นำด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนตอบโจทย์เทรนด์โลกที่ไม่หยุดนิ่งส่วนในช่วงบ่าย องค์กรชั้นนำได้มาแชร์เรื่องราวการก้าวไปสู่ Net Zero ให้กับ GEN S คน GEN ใหม่หัวใจยั่งยืน ภายใต้ 3 แนวทาง คือ Act Now การลงมือทำขององค์กรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก Accelerate Now เครื่องมือในการขับเคลื่อน Net Zero ให้เกิดขึ้นจริง และ Change Now จุดเริ่มเปลี่ยนวันนี้ก็เข้าใกล้เป้าหมาย Net Zero ได้จริงนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม GC Upcycling Upstyling #4 พบกับไอเทมสวย เท่ เก๋ รักษ์โลก กว่า 15 คอลเลกชัน จาก 8 พาร์ตเนอร์ และ 12 ดีไซเนอร์แนวหน้าของประเทศ ที่จะช่วยจุดประกายไอเดียสร้างคุณค่าจากพลาสติกใช้แล้ว เกิดเป็นคอลเลกชัน “Design for Sustainable Living” ขยายสู่โอกาสธุรกิจเพื่อความยั่งยืนส่วนงาน “GC Sustainable Living Symposium: We are GEN S” ในวันนี้ (28 ต.ค. 2566) เปิดเวทีเสวนา การนำความยั่งยืนมาทำให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว จากองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และเหล่าไอดอล GEN S สายกรีน อาทิ เต้ย จรินทร์พร และติ๊ก เจษฎาภรณ์ ในหัวข้อ ‘กินดี…กินแบบไหน ให้ดีกับทั้งเราและโลก’ ตามมาด้วยหัวข้อ ‘อยู่ให้ดี…ลองอยู่แบบ Sustainable Living ทำได้จริง ต้องทำอย่างไร' ปิดท้ายด้วยหัวข้อ 'Low Carbon Tourism เทรนด์เที่ยวคาร์บอนต่ำ’นอกจากนี้ ภายในงาน พบโซนนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความยั่งยืนที่จะมาสร้างแรงกระเพื่อมการใช้ชีวิตแบบ Sustainable Living ตลอดทั้ง 2 วัน สัมผัสนวัตกรรมพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero และ Sustainable Products ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ตะลุยเขาวงกต เรียนรู้การสร้างคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้ว ร่วมปล่อยพลังไปกับกิจกรรมทดสอบพลังความกรีน ลุ้นรับรางวัลพิเศษ และช้อปสินค้าแฟชั่นรักษ์โลกจาก UPTOYOUGEN S (Generation Sustainability) คือผู้คนที่อยู่ในยุคที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการใช้ชีวิตแบบ Sustainable Living เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ หรืออาชีพอะไร ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ การจัดงาน GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S ในครั้งนี้ จึงเป็นการรวมตัวของเหล่า GEN S คน GEN ใหม่ หัวใจยั่งยืน Standing for Sustainability ที่ต้องการความรู้ ไอเดีย และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainable Living)