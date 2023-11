PTTGCโชว์กำไรสวนทางตลาดเคมีภัณฑ์โลกขาลง “วางแผนล่วงหน้ารับมือศก.โลกถดถอย”

“พีทีที โกลบอล เคมิคอล” แย้มวางแผนล่วงหน้าเตรียมความพร้อมรับมือเศรษฐกิจโลกถดถอยและตลาดเคมีภัณฑ์วัฏจักรขาลง ทั้งการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ รักษาวินัยทางการเงิน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ 3 Steps Plus ส่งผลให้บริษัทมีความเข้มแข็ง หนุนไตรมาส3/66พลิกมีกำไรสุทธิ 1,427 ล้านบาท และมี Adjusted EBITDA ที่ 12,307ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สวนทางค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มีEBITDA ลดลง 20–40%นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ยังคงเผชิญกับ ความท้าทายอย่างมาก และ Industry Landscape ที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ในขณะที่บริษัทได้มีการวางแผนรับมือล่วงหน้ามุ่งเน้นทำสิ่งที่เราควบคุมได้ และดำเนินมาตรการภายในที่เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ผ่านโครงการกว่า 10,000 โครงการ ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์สะสมเฉลี่ยมากกว่า 6,900ล้านบาทต่อปีการดำเนินการมาตรการภายในที่เข้มแข็ง ได้แก่Business Enhancement :การเพิ่มประสิทธิภาพเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตได้ผลประโยชน์สะสมเฉลี่ยมากกว่า 5,200ล้านบาทต่อปีOrganization &Digital Transformation : ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้การปรับโครงสร้างองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรได้ผลประโยชน์สะสมเฉลี่ยประมาณ1,700ล้านบาทต่อปีดำเนินมาตรการทางการเงิน : คงวินัยทางการเงินที่เข้มแข็งบริหารสภาพคล่องควบคุมค่าใช้จ่าย และ บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ลดOPEXต่อเนื่องทุกปี โดยในปี2566คาดว่าจะลดได้ 1,500-2,000 ล้านบาท ,ลด CAPEX ประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยการเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนดีและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ,การลดหนี้และบริหารต้นทุนทางการเงิน โดยการซื้อคืนหุ้นกู้ (US Bond buy back)ทำให้มีกำไรประมาณ460ล้านบาทในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปี2566และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส4นี้Asset Light Strategy :ปรับโครงสร้างธุรกิจลดการถือครองสินทรัพย์ที่เป็น Non-core Assetsนายคงกระพัน กล่าวต่อไปว่า บริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ 3 Steps Plus ส่งผลให้บริษัทมีพื้นฐานที่ดีและมีผลบวกในด้านต่างๆ รวมถึงผลประกอบการไตรมาส3/2566 ที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทได้ทำการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Industry Landscape ที่เปลี่ยนไป โดยกลยุทธ์ 3 Steps Plus ประกอบด้วย 1.Step Change สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 2.Step Out มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่ธุรกิจ High Value (Specialty Chemicals) and Low Carbon ( Bio and Circularity) และ3. Step Up บูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในธุรกิจ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2593สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,427 ล้านบาท มี Adjusted EBITDA ที่ 12,307ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่่ช่วงขาลงมีการปรับตัวลดลงของ EBITDA ในไตรมาส 3/2566 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2566 ประมาณ 20–40%ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยบริษัทได้รับรางวัล DJSI อันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มเคมีภัณฑ์ 4ปีติดต่อกัน(2562-2565) และในปี 2566 ได้รับ คะแนนสูงสุดในกลุ่มเคมีภัณฑ์ รวมทั้งยังได้รับรางวัลอื่นๆ เช่นรางวัลPlatinum ระดับสูงสุดจาก Ecovadis ,ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP Waterand Climate เป็นต้นล่าสุด ตอกย้ำศักยภาพการเป็นSustainability Thought Leader จากการจัดงานGC Sustainable Symposium 2023:We are GEN S เป็นเวทีแบ่งปันองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน ในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยมีผู้ชมการถ่ายทอดสดผ่านLIVEใน125ประเทศทั่วโลก ได้ต่อยอดธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและเพิ่มโอกาสในการร่วมงานกับพาร์ทเรอร์ใหม่ที่สำคัญ