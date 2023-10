Sony Music Thailand เล่นใหญ่ ฉลองความปังอัลบั้มใหม่ “Doja Cat” ขนตู้ถ่ายรูปให้แฟนถ่ายฟรี! ที่งาน Siam Halloween ปิดสยามมันส์สยอง

โดยงานนี้คลื่นวิทยุ Flex 104.5 สำนักงานทรัพย์สินจุฬา และ บริษัท ดีวีเอช จำกัด (มหาชน) เนรมิตสยามสแควร์ ให้กลายเป็นดินแดนสุดหลอน อย่าลืมแต่งผีในสไตล์คุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรมหลอนๆ รวมถึงมากรี๊ดให้สุดเสียงกับฟรีคอนเสิร์ต จากศิลปินกว่า 100 ชีวิต หรือจะมาพบปะกับเหล่าคอสเพลย์เยอร์ในงานก็ได้ ฮาโลวีนนี้แต่งผีในสไตล์คุณให้หลอนสุดๆ แล้วมาเจอกัน!นักร้องสาวอเมริกันสุดฮ็อต Doja Cat หลังจากปล่อยสตูดิโออัลบั้มล่าสุด “Scarlet” ไปได้ไม่นานก็ปังจนฉุดไม่อยู่ขึ้น Top 5 ของ US Billboard 200 แถมยังมีเพลงฮิตติดกระแสอย่าง Paint the Town Red ที่ดังไปทั่วโลกขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ในหลายประเทศ รวมถึงเพลงนี้ยังไต่ขึ้น อันดับ 1 บนชาร์ต US Billboard Hot 100 เป็นเวลาสามสัปดาห์กลายเป็นซิงเกิลอันดับสองของ Doja Cat และเป็นครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวของเธออีกด้วย