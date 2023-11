‘ดิอาจิโอ’ เดินหน้าส่งต่อแรงบันดาลใจ หนุนเสริมทักษะอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการ โครงการ Learning for Life

โครงการนี้มุ่งส่งเสริมทักษะด้านการบริการผ่านการอบรมที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้ ทั้งบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และบุคคลทั่วไปที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้และการพัฒนาทักษะ ให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการเรียนรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองตลอดระยะเวลา 15 ปี สิ่งที่โครงการ Learning for Life มอบให้กับผู้เรียนรู้ ไม่ได้มีเพียงความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทักษะจำเป็นของงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเท่านั้น แต่ยังส่งต่อแรงบันดาลใจชั้นดี ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ได้พบปะกับตัวจริงในวงการ รวมถึงจุดประกายความฝันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเช่นHead Bartender ของ Suriyasai Content Bar ประจำร้านอาหารบ้านสุริยาศัย ผู้เข้าร่วมโครงการ Learning for Life สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และเป็นผู้เข้าแข่งขัน Diageo World Class Thailand เล่าถึงเส้นทางอาชีพที่ไม่เคยวาดฝันมาก่อนว่า “ก่อนเข้าร่วมโครงการ Learning for Life ผมไม่มีความฝันว่าอยากจะเป็นอะไร แต่พอได้เข้าไปเรียนในโครงการของดิอาจิโอ ก็ได้รู้ว่างานสายบาร์เทนเดอร์เป็นอย่างไร รู้เป้าหมายในสายอาชีพว่าสามารถเติบโตไปเป็นอะไรได้บ้าง เหมือนได้เปิดโลก ประกอบกับตอนนั้น พี่เจน (เจน แก้วยอด ผู้ชนะการแข่งขัน Diageo World Class Thailand 2018) มาเป็นเกสต์ในโครงการพอดี เขาเป็นไอดอลสำหรับผม เพราะเขาเป็นคนจุดประกายให้สนใจในอาชีพบาร์เทนเดอร์ เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตัวในระหว่างการทำงานและการปฏิบัติตัวกับลูกค้า อาชีพบาร์เทนเดอร์เป็นอาชีพที่มีเสน่ห์ เป็นอาชีพที่ไม่ได้จำกัดแค่ในประเทศ แต่เป็นอาชีพที่ทำให้เราได้สามารถออกไปพบปะกับผู้คนในประเทศต่างๆ ด้วย”ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ Learning for Life ภายใต้ความร่วมมือระหว่างดิอาจิโอกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 20 เพื่อให้ผู้ที่ยังขาดโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยสารินทร์สินี ได้กล่าวถึงประสบการณ์หลังเข้าร่วมโครงการสมัยยังเป็นนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่า “ตอนที่เข้าร่วมโครงการ Learning for Life ก็ได้เรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับการบริการ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในยุคศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยส่วนตัว ได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ ทั้งการเตรียมเรซูเม่และการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน จนในที่สุดก็สามารถได้งานตามที่หวังไว้ คืองานในบริษัททัวร์ในจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันก็ยังคงนำทักษะที่ได้เรียนรู้จากโครงการมาประยุกต์ใช้อยู่ โดยเฉพาะทักษะด้านซอฟต์สกิล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานจริงในแต่ละวัน”เปิดตัวการอบรม Learning for Life “การประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์” ภายใต้โครงการยกระดับความร่วมมืออาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นความร่วมมือที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ระหว่าง DMHT และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การอบรมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการ “Train the Trainer” โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับครูอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อนำไปส่งต่อให้กับนักเรียนในการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่การทำงานต่อไปโครงการ Learning for Life พร้อมเดินหน้าสร้างความฝัน ส่งต่อแรงบันดาลใจ และส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตามแผนงานด้านความยั่งยืนระยะ 10 ปีของดิอาจิโอที่เรียกว่า SOCIETY 2023: SPIRIT OF PROGRESS โดยตั้งเป้าให้มีคนเข้าร่วมโครงการ Learning for Life ถึง 15,000 คนภายในปี 2573สำหรับโครงการ Learning for Life ได้เริ่มต้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2551 ในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียบ ก่อนจะขยายพื้นที่ไปยังประเทศต่างๆ ที่ดิอาจิโอดำเนินการอยู่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีการจัดอบรมโดยทั้งดิอาจิโอ และโครงการโดยความร่วมมือระหว่างดิอาจิโอกับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สมาคมโรงแรมไทย สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและอาหาร และมหาวิทยาลัยต่างๆ