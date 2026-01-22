FINAL FANTASY VII Remake" พร้อมวางจำหน่ายบน Switch 2 แล้ว!

"FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE" เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ของ FINAL FANTASY VII REMAKE พร้อมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ Xbox on PC แล้ววันนี้
การวางจำหน่ายครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อเป้าหมายของ SQUARE ENIX ในการส่งมอบเกมของพวกเขาให้ผู้เล่นทั่วโลกมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นด้วย FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE เกมซีรีส์ FINAL FANTASY VII เวอร์ชันรีเมคทั้งหมดจะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 และ Xbox Series X|S นอกเหนือจาก PlayStation 5 และ PC ส่วนเกมภาคที่สามซึ่งเป็นบทสรุปของทุกสิ่ง กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นใหม่ เป็นการนำเกมหนึ่งในซีรีส์ FINAL FANTASY ที่เป็นที่รักมากที่สุดมาสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมด โดยทีมผู้สร้างที่มีวิสัยทัศน์ในปัจจุบัน ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับมุมมองใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหมือนภาพยนตร์และกินใจ ด้วยภาพที่สวยงามตระการตา รูปแบบการเล่นที่ใช้งานง่าย และการต่อสู้ที่เข้มข้นและมีกลยุทธ์ เกมนี้จึงเหมาะสำหรับทั้งแฟน ๆ ที่เล่นมานานและผู้เล่นใหม่ แม้แต่ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซีรีส์นี้ก็จะพบว่าตัวเองดื่มด่ำไปกับเรื่องราวเหนือกาลเวลาที่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่และลึกซึ้ง ถือเป็นผลงานชิ้นเอกสมัยใหม่ที่แท้จริง
นอกเหนือจากการนำเกม FINAL FANTASY VII REMAKE มาสู่แพลตฟอร์มใหม่แล้ว ทีมพัฒนายังได้เพิ่มฟีเจอร์พิเศษ “Streamlined Progression” ที่จะทำให้ผู้เล่น Nintendo Switch 2 และ Xbox สามารถเริ่มต้นการผจญภัยได้ง่ายกว่าที่เคย ฟีเจอร์ Streamlined Progression นี้จะเพิ่มค่า MP และ HP แบบไม่จำกัดตลอดเวลา เกจ Limit และ ATB แบบไม่จำกัดระหว่างการต่อสู้ พลังโจมตี 9,999 การได้รับความสามารถของอาวุธที่ง่ายขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้การเล่นเกมราบรื่นและช่วยให้ผู้เล่นสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อเรื่องและการต่อสู้แบบผสมผสานได้
พิเศษ! สำหรับผู้ที่ซื้อเกม FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE เวอร์ชันดิจิทัลบน Nintendo Switch 2 หรือ Xbox Series X|S และ Xbox บน PC จะได้รับเกม FINAL FANTASY VII เวอร์ชันดั้งเดิมฟรี โดยโบนัสพิเศษนี้มีระยะเวลาจำกัดจนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้ และสำหรับผู้ที่ซื้อเกมแบบแผ่นล็อตแรกของ Nintendo Switch 2 จะได้รับ Magic: The Gathering — FINAL FANTASY Play Booster เป็นของแถมพิเศษภายในกล่องเกม (มีจำนวนจำกัด)
ผู้เล่นยังคงสามารถเล่นเดโมเพื่อไอเทมโบนัส “Revival Earrings” และ “Survival Set” รวมถึงนำเซฟไปเล่นต่อในเกมเวอร์ชันเต็มได้ โดยผู้เล่นบน Nintendo Switch 2 โปรดป้อนรหัสต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเดโมผ่านตัวเลือก “แลกรหัส” ใน Nintendo eShop ของแต่ละโซน:
- US: D3GM3304HKQBB2VB
- EU: D3GM3304HKPBB2VB
- JP: D3GM3304H3DBB2VB
- KR: D3GM3304H3CBB2VB
- HK/TW: D3GM3304H3BBB2VB
- SEA: D3GM3304HY9BB2VB
สำหรับผู้เล่นบน Xbox สามารถดาวน์โหลดเดโมฟรีสำหรับ Xbox Series X|S และ Xbox for PC ได้ที่ https://www.xbox.com/games/store/i/9NFTWDJKGSBF
"FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE" พร้อมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ Xbox on PC แล้วนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และ Facebook: BANDAI NAMCO Entertainment
