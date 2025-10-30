เกมไซไฟเสียดสีสังคม "The Outer Worlds 2" วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

"The Outer Worlds 2" ภาคต่อของเกมผจญภัยไซไฟเสียดสีสังคมจาก Obsidian Entertainment พร้อมให้ผู้เล่นดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจสุดหักมุม ตัวละครสุดเพี้ยน และตลกร้ายที่ทำเอากุมขมับ วางจำหน่ายแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
คุณคือความหวังสุดท้าย... หรือหายนะครั้งใหม่
คุณอาจผ่านการฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วน อ่านเอกสารภารกิจมากมาย (หรืออาจข้ามมันไปบางหน้า) ถึงเวลาแล้วที่จะพิสูจน์ตัวเองในฐานะเจ้าหน้าที่ Earth Directorate ท่ามกลางโลกที่กำลังแตกร้าวระหว่างระเบียบอันเข้มงวดของกองทัพ คำพยากรณ์ทางศาสนาที่คลุมเครือ และการตลาดขององค์กรยักษ์ใหญ่ที่พร้อมขายทุกสิ่งแม้กระทั่งอากาศที่คุณหายใจ คุณจะเลือกทางไหน? ทำตามกฎ แหกกฎ หรือเผลอระเบิดมันทิ้งไปซะ? จะสร้างพันธมิตร หักหลังพวกเขา หรือพยายามใช้ฝีปากให้รอดจากความวุ่นวายที่คุณก่อเอง? ทุกการตัดสินใจมีผลลัพธ์… และบางครั้ง เพียงก้าวเดียวก็อาจทำให้ทุกอย่างระเบิดได้!
สำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์จัดเต็ม
เวอร์ชัน Premium Edition มาพร้อม Commander Zane’s Anti-Monopolistic Battle Pack ชุดเกราะและอาวุธสุดเท่, Moon Man’s Corporate Appreciation Prize Pack ของขวัญสุดพิเศษจาก Moon Man, สมุดภาพดิจิทัล, เพลงประกอบเต็มอารมณ์ และ DLC Pass สำหรับเนื้อหาเสริมอีก 2 ตอนในอนาคต เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่แบบไหน อย่างน้อยก็ควรดูดีขณะทำภารกิจ!
"The Outer Worlds 2" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้บน Xbox Series X|S, Xbox on PC, เครื่องเล่นเกมพกพา ROG Xbox Ally, Battle.net, Steam และ PlayStation 5 พร้อมให้บริการตั้งแต่วันแรกบน Xbox Game Pass Ultimate และ PC Game Pass ในฐานะเกม Xbox Play Anywhere ที่รองรับการเล่นต่อข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Progression) ผ่านบัญชี Microsoft
และสำหรับแฟน ๆ Xbox เกม The Outer Worlds 2 มาพร้อมกับประสบการณ์ Xbox Play Anywhere ซื้อครั้งเดียว เล่นได้ทั้งบน Xbox และ PC พร้อมให้เล่นตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวบน Xbox Game Pass Ultimate และ PC Game Pass การันตีความสนุกต่อเนื่องด้วยระบบรองรับ Cross-Progression ให้คุณเล่นต่อจากจุดเดิมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะบน Xbox, Steam หรือ Battle.net เพียงเชื่อมบัญชี Microsoft Account ก็สามารถสลับแพลตฟอร์มได้อย่างลื่นไหล ไม่มีสะดุด
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*