ททท.ชู “ท่าแพ–สันกำแพง” ปั้นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวยามค่ำคืน

ททท. นำเสนอเสน่ห์ไทยผ่าน 2 ถนนคนเดินเชียงใหม่ “ท่าแพ - สันกำแพง” ในงาน “เชียงใหม่ Night Market” สร้างกระแสเที่ยวถนนคนเดินสู่แลนด์มาร์กยามค่ำคืน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวเปิดตัวงาน “เชียงใหม่ Night Market” นำเสนอเสน่ห์ไทยผ่าน 2 ถนนคนเดินเชียงใหม่ ได้แก่ ถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ และ ถนนคนเดินสันกำแพง ภายใต้แนวคิด Tha Phae Remix Chiang Mai Remake และ San Kamphaeng Remix Chiang Mai Remake โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์ของถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว ตลอดจนสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2569 คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 186 ล้านบาท
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ททท. ได้จัดงาน “เชียงใหม่ Night Market” ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกมิติ ทั้งการคมนาคมทางบกและทางอากาศ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมได้ตามความสนใจ
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้นำต้นทุนทางวัฒนธรรม ถนนคนเดินท่าแพ และถนนคนเดินสันกำแพงมาต่อยอด โดยการเติมในส่วนของการจัดแสดงศิลปะแสงไฟดิจิทัล ทำให้ถนนคนเดินมีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น
มุ่งสู่การเป็น The Best Destination จุดหมายปลายทางที่ทรงคุณค่าของนักเดินทางอย่างแท้จริง
นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. กล่าวว่า ททท. กำหนดจัดงาน “เชียงใหม่ Night Market” เพื่อนำเสนอเสน่ห์ไทยในพื้นที่ผ่าน 2 ถนนคนเดินเชียงใหม่อย่างถนนคนเดินท่าแพ และ ถนนคนเดินสันกำแพง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทุนทางวัฒนธรรมและความพร้อมในการต่อยอดสูง อีกทั้งตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคปัจจุบันที่เสาะหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีแนวโน้มสนใจประสบการณ์ชุมชนมากกว่าการท่องเที่ยวแบบเชิงพาณิชย์ โดยถนนคนเดินถือเป็นพื้นที่ที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ความหลากหลายของท้องถิ่นในการนำเสนอสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ททท. เชื่อว่าการจัดกิจกรรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้แสดงศักยภาพด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว และพื้นที่รองในเมืองหลัก สร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2569 คาดว่าจะสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 186 ล้านบาท
งาน “เชียงใหม่ Night Market” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 1 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ถนนคนเดินสันกำแพง (ทุกวันเสาร์) และถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ (ทุกวันอาทิตย์) ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ โดย ททท. เนรมิต ถนนคนเดินท่าแพและถนนคนเดินสันกําแพง มาตกแต่งสร้างสีสัน สะท้อนอัตลักษณ์ตลอดระยะทางของถนนคนเดินให้มีความน่าสนใจ ด้วยการใช้เทคนิคของแสง สี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 10 จุดจัดแสดง ได้แก่ ถนนคนเดินสันกำแพง จุดแลนด์มาร์ค : “The Grand Arts of San Kamphaeng:
พหุศิลป์ถิ่นสันกำแพง” จุดแสดงที่ 1 ข่วงสันกำแพง : ถักทอเรื่องราวสันกำแพง (The Woven Legacy) จุดแสดงที่ 2 ข่วงสันกำแพง : จิตวิญญาณแห่งเครื่องปั้นดินเผา (The Spirit of Clay) จุดแสดงที่ 3 ไปรษณีย์ข่วงสันกำแพง : โคมอธิษฐาน (The Wishing Lanna) จุดแสดงที่ 4 ไปรษณีย์ข่วงสันกำแพง : วาดสรรค์ผืนร่ม (Color Your Canopy) จุดแสดงที่ 5 ตลาดข่วงสันกำแพง : ชีพจรแห่งแสงสันกำแพง (The Light beat) จุดแสดงที่ 6 ธนาคารกรุงเทพ : น้องจ๊างสุดชิค (The Cool Elephant) จุดแสดงที่ 7 อาคารชินวัตร : ชะลอมแห่งความรุ่งเรือง (The Basket of Prosperity) จุดแสดงที่ 8 ถนนคนเดินสันกำแพง : ผกาบ่อสร้าง (Bo Sang in Bloom) จุดแสดงที่ 9 หลังตึกห้างทองไพศาล : สานศิลป์ทอแสง (The Weaver's Beacon) และ จุดแสดงที่ 10 ถนนคนเดิน
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline