PlayStation 5 เปิดตัวอุปกรณ์เสริมคอลเลกชัน Hyperpop วางจำหน่าย 12 มีนาคมนี้

โซนี่ เผยโฉมคอลเลกชัน Hyperpop สำหรับคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense และเคสคอนโซล PlayStation 5 ที่มาพร้อมดีไซน์สีดำเงาตัดกับสีนีออนสดใส 3 แบบ เตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 12 มีนาคมนี้
Hyperpop Collection โดดเด่นด้วย 3 ดีไซน์ใหม่ Techno Red, Rhythm Blue และ Remix Green แต่ละสีมาพร้อมผิวงานสีดำเงาที่ไล่เฉดอย่างนุ่มลึก สู่โทนนีออนสดสะดุดตาสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้พื้นที่เล่นเกมของคุณ
"เราเพิ่มระดับเสียงให้ดังสุด ๆ ด้วยคอลเลกชันใหม่ที่ไม่เพียงแต่โดดเด่น แต่ยังครอบงำห้องทั้งห้อง แรงบันดาลใจจากแสงไฟ RGB อันเจิดจ้าของอุปกรณ์เล่นเกมสุดอลังการของคุณ สีสันใหม่เหล่านี้ดังกระหึ่มในแบบที่ดีที่สุด" ลีโอ คาร์โดโซ ฝ่ายออกแบบ กล่าว
"การไล่ระดับสีที่ไร้รอยต่อห่อหุ้มทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ DualSense เคลือบเงาอย่างดีทำให้สีสันดูโดดเด่นกว่าที่เคย ฝาครอบคอนโซลก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกัน โดยมีการเพิ่มความโปร่งใสเล็กน้อย" ซาเอะ โคบายาชิ ฝ่ายออกแบบ กล่าว
คอนโทรลเลอร์ไร้สาย Hyperpop DualSense จะวางจำหน่ายในราคา 2,890 บาท และฝาปิดคอนโซล Hyperpop PS5 สำหรับคอนโซล PlayStation 5 (กลุ่มโมเดล Slim) จะวางจำหน่ายในราคา 2,590 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ PlayStation Asia
