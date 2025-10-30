"DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake" วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

"DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake" ภาคต่อและบทสรุปของไตรภาคผู้กล้าโรโตะ สร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบ HD-2D พร้อมรวมสองเกมอาร์พีจีระดับตำนานในแพ็กเกจเดียว วางจำหน่ายแล้ววันนี้
DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ผสมผสานการรีเมคใหม่ทั้งหมดของ DRAGON QUEST I และ DRAGON QUEST II ซึ่งดำเนินเรื่องตามลำดับเหตุการณ์หลังจาก DRAGON QUEST III HD-2D Remake ที่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2024 ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับบทสรุปอันน่าตื่นเต้นของไตรภาคผู้กล้าโรโตะ ในเกมอาร์พีจีสุดยิ่งใหญ่ทั้งสองภาค นำเสนอความมีชีวิตชีวาในรูปแบบกราฟิก HD-2D พร้อมด้วยเนื้อเรื่องและการอัปเดตเกมเพลย์ที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงโลกใต้น้ำใหม่ที่สำรวจได้อย่างเต็มที่และตัวละครที่เล่นได้ใน DRAGON QUEST II และอื่น ๆ อีกมากมาย
ใน DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นทายาทของผู้กล้าโรโตะ วีรบุรุษในตำนานผู้สืบทอดตำนานจากรุ่นสู่รุ่นหลังจากเหตุการณ์ใน DRAGON QUEST III HD-2D Remake
DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection วางจำหน่ายแล้ว
DRAGON QUEST Erdrick Trilogy Collection ผสมผสาน DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake และ DRAGON QUEST III HD-2D Remake เข้าด้วยกัน พร้อมวางจำหน่ายแล้วในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น
DRAGON QUEST คือซีรีส์เกมอาร์พีจีระดับตำนานที่สร้างสรรค์โดย ยูจิ โฮริอิ และเป็นที่รักของผู้เล่นหลายล้านคนทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก DRAGON QUEST ภาคแรกเปิดตัวในปี 1986 และเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาในปี 1989 ในชื่อ DRAGON WARRIOR ซีรีส์ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์นี้มียอดขายมากกว่า 95 ล้านชุดทั่วโลก ครอบคลุม 11 ภาคหลัก เกมภาคแยกมากมาย รวมถึงภาพยนตร์ อนิเมะ นิยาย มังงะ สินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ในปีนี้แฟรนไชส์ DRAGON QUEST ได้ฉลองครบรอบ 38 ปีด้วยการครองสถิติโลกกินเนสส์หลายรายการ รวมถึง "ซีรีส์อาร์พีจีญี่ปุ่นที่ดำเนินเรื่องยาวนานที่สุด"
เหล่าผู้มีวิสัยทัศน์เบื้องหลังซีรีส์นี้ ได้แก่ ยูจิ โฮริอิ ผู้สร้างและออกแบบเกม, อากิระ โทริยามะ ผู้ออกแบบตัวละคร (ผู้สร้างดราก้อนบอล) และโคอิจิ ซูกิยามะ ผู้ประพันธ์เพลง ได้สร้างความประทับใจให้กับทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และแฟนพันธุ์แท้มาอย่างยาวนาน โดยแต่ละภาคในแฟรนไชส์นี้ล้วนเปี่ยมไปด้วยภาพกราฟิกที่สวยงาม เนื้อเรื่องที่น่าหลงใหล และดนตรีประกอบที่น่าหลงใหล ภาคล่าสุด DRAGON QUEST XI S: Echoes of An Elusive Age ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์อย่างล้นหลาม คว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมจาก Metacritic และคว้ารางวัลอันดับ 2 เกมสวิตช์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 และอันดับ 3 เกม PS4ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 จาก Metacritic จนถึงปัจจุบัน เกมมียอดขายเกือบ 8.5 ล้านชุดทั่วโลก
"DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake" วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบดิจิทัลบน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam/Microsoft Store) ส่วนรูปแบบแผ่นวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch และ PlayStation 5 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*