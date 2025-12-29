พี่จีน ปล่อยตัวอย่างรีเมค "ตำนานเซียนกระบี่" มีทั้งหลบและแพรี่

ในแต่ละปีผู้ชนะรางวัลสาขา Game of the Year มักเป็นผู้นำเทรนด์ให้ค่ายอื่นๆต้องเดินตามเสมอ เช่นเดียวกันกับปีนี้ที่การผจญภัยของคณะเดินทางผู้ท้าทายชะตาและอายุขัย ดันไปสะดุดตานักพัฒนาแดนมังกรเข้าอย่างจัง
บริษัท CubeGame ร่วมกับสตูดิโอ UP software ประกาศปล่อยเทรลเลอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Sword and Fairy 4: Remake ผลงานเกมซิงเกิลเพลย์เยอร์อาร์พีจีท่องแดนยุทธภพฉบับรีเมคปัดฝุ่นยกเครื่องใหม่หมดด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine 5 ซึ่งเตรียมแผนพัฒนาลงให้เล่นกันบนเครื่อง PC ในอนาคต
"ตำนานดาบและนางฟ้า" (Sword and Fairy) ถือเป็นแฟรนไชส์เกมผจญภัยแฟนตาซีสวมบทบาทที่โด่งดังมากๆของจีน ซึ่งถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์โทรทัศน์คนแสดง เว็บซีรีส์ละครเวที นวนิยายหนังสือการ์ตูน และอื่นๆอีกมากมาย โดยตัวเกมภาคหลักลำดับที่สี่นั้นเคยออกวางจำหน่ายในจีนแผ่นดินใหญ่สมัยปีค.ศ. 2007 โน่นเลยทีเดียว
พล็อตเรื่องราวในภาคนี้จะกล่าวถึง หยุนเทียนเหอ ชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวบนยอดเขาออกล่าหมูป่าเป็นประจำ วันหนึ่งเขาได้บังเอิญพบกับ ฮั่นหลิงซา หญิงสาวจากตระกูลโจรปล้นสุสานที่กำลังพยายามบุกเข้าไปในสุสานพ่อแม่ของเธอ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาต้องออกเดินทางไปกับหลิงซาเพื่อค้นหาอดีตของพ่อแม่ ระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบปะผูกมิตรกับ หลิวเมิ่งหลี่ บุตรสาวบุญธรรมของขุนนางเมืองโชวหยาง ซึ่งดูเหมือนจะมีสายสัมพันธ์กับพ่อของเทียนเหอ รวมถึง มู่หรงจื่อหยิง ปรมาจารย์ดาบผู้เก่งกาจและใจดี ผู้ฝึกฝนวิชาดาบที่สำนักฉงฮวาบนเขาคุนหลุนมาตั้งแต่ยังเด็ก
สำหรับระบบเกมเพลย์ที่ปล่อยออกมานั้น จะเห็นได้ว่ามันเป็นเกมอาร์พีจีสไตล์เทิร์นเบสผลัดตากันใส่คำสั่งที่ผสมผสานลูกเล่นแอ็คชั่นแบบเรียลไทม์เข้ามา คล้ายๆกับเกมดังแห่งปีอย่าง Clair Obscur: Expedition 33 ไม่ว่าจะเป็นการกดหลบหลีกให้ตรงจังหวะ การหาจังหวะบล็อคเพื่อปัดป้องการโจมตีของศัตรู นอกจากนี้ในตัวอย่างเรายังสามารถกดสลับเปลี่ยนเอาตัวละครอื่นในตี้มารับการโจมตีแทนแล้วสวนกลับไปได้อีกด้วย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
