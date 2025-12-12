"Mega Man" เปิดตัวเกมภาคใหม่ ฉลองครบรอบ 40 ปี

การผจญภัยหลักครั้งที่สิบสองของเจ้าหนูหุ่นยนต์ตัวฟ้า ที่เตรียมพัฒนาลงทุกเครื่องคอนโซลรวมถึงพีซีในปี 2027
Capcom ออกมาประกาศเปิดตัว Mega Man: Dual Override ผลงานเกมภาคหลักลำดับที่ 12 ของแฟรนไชส์ที่ตั้งใจทำมาเพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ 40 ปีของซีรีย์ดังกล่าวภายในปี 2027 สำหรับทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch และ PC (ผ่าน Steam)
การเดินทางของเจ้าหนูบลูบอมเมอร์เริ่มต้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1987 หลังจากวันนั้นมันก็ครองใจผู้เล่นด้วยเกมเพลย์ที่สนุกให้รางวัล ตัวละครที่ดูมีสีสัน และดนตรีที่ติดหู จนทำให้ ณ ปัจจุบันแฟรนไชส์สามารถทำยอดขายรวมทุกภาคไปได้แล้วมากกว่า 43 ล้านชุดทั่วโลก อีกทั้งยังมีการดัดแปลงสู่สื่อรูปแบบต่างๆทั้งหนังสือการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และอื่นๆอีกมากมาย
ซึ่งก่อนจะไปถึงปี 2027 ที่ตัวเกมวางจำหน่าย ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทาง Capcom จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ Robot Master Design Contest เพื่อให้แฟนๆเข้ามาร่วมแข่งขันกันออกแบบดีไซน์หุ่นจักรกลมาสเตอร์ตัวใหม่ของดอกเตอร์ไวลีย์ที่จะไปปรากฏอยู่ภายในเกม Mega Man: Dual Override โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปอ่านกฎกติกาและวิธีในการสมัครเข้าร่วมกันได้แล้ววันนี้ที่หน้าเว็บไซต์ capcom-games.com/megaman
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
