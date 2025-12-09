โซนี่ เปิดตัวเกมวีอาร์จากซีรีย์ดัง "ก๊วนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่"

เตรียมพร้อมลอบเร้นเข้าแทรกซึมบริษัท Vought ในฐานะสมาชิกใหม่แห่งก๊วน The Boys ผ่านผลงานเกมแอ็คชั่นเสมือนจริงที่ใส่ทั้งความดาร์คและตลกร้ายแบบที่เคยเห็นบนจอทีวี
ค่ายตัวแทนจัดจำหน่าย Sony Pictures Virtual Reality ร่วมกับสตูดิโอ ARVORE ออกมาประกาศเปิดตัว The Boys: Trigger Warning เกมแอ็คชั่นลอบเร้นเวอร์ชวลเรียลลิตี้ที่ดัดแปลงอ้างอิงมาจากละครโทรทัศน์เรื่องดังในชื่อเดียวกัน โดยตัวเกมมีกำหนดแผนวางจำหน่ายลงทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation VR2 และ Quest ภายในปี 2026
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่เหล่าแฟนคลับซีรีย์ดังระดับคว้ารางวัลเอมมี่อวอร์ด จะได้มีโอกาสตบเท้าก้าวเข้าสู่จักรวาลซูเปอร์ฮีโร่สุดเกรียนในรูปแบบประสบการณ์เสมือนจริง ตัวเกมนั้นถูกดีไซน์มาในลักษณะสเตลท์แอ็คชั่นที่นำพาผู้เล่นถลำเข้าไปอยู่ในแนวหน้าของมหาศึกสงครามกับพวกซุปส์วายร้าย โดยทีมพัฒนาพวกเขาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งตัวผู้สร้างและเหล่าดารานักแสดงของซีรีย์ต้นฉบับ
ตัวละครหลักของผู้เล่น เขาเป็นตัวละครออริจินอลสดใหม่ผู้บังเอิญค้นพบความลับสุดวิตถารของบริษัท Vought ที่แปรเปลี่ยนทริปเที่ยวสุขสันต์ของครอบครัวให้กลายเป็นการฆาตกรรมสังหารหมู่ เพื่อแก้แค้นผู้เล่นจึงเข้าร่วมก๊วน The Boys ในภารกิจแทรกซึมเปิดโปงองค์กรชั่ว รวมถึงใช้กำลังเข้าปะทะต่อสู้ด้วยพลังเหนือมนุษย์จากการฉีดสารสร้างซูเปอร์ฮีโร่
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
