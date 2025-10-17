รวบเซ็กซ์คลีเอเตอร์ ลวง ม.3 ถ่ายคลิปวิตถารตามที่สาธารณะ โพสต์ขายกลุ่มลับ

ตำรวจ ปคม.รวบเซ็กซ์คลีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์พิเรนทร์ ลวงเด็ก ม.3 ถ่ายคลิปวิตถารตามที่สาธารณะโพสต์ขายกลุ่มลับ สารภาพฟันรายได้เดือนละ 5 หมื่น
วันนี้ ( 17 ต.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ หญีตบึ้ง สว.กก.1 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายศุภกิตติ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5997/2568 ลงวันที่ 14 ต.ค.68 ข้อหา “ค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิต หรือเผยแพร่วัตถุ หรือสื่อลามกเด็ก, เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก, กระทำการ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร , พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามก”พร้อมของกลาง โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่องได้บริเวณหน้าหอพัก ซอยพหลโยธิน 53 แขวงอนุสาวรีย์ เขตเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบบัญชี X ชื่อ “นริศรา” มีผู้ติดตามกว่า 13,200 ราย ได้โพสต์โฆษณาภาพและคลิปวีดิโอลามกอนาจารเชิญชวนบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกเข้ารับชมผ่านผ่านบัญชีแอคล็อคของแพลตฟอร์ม X เก็บค่าสมาชิกจำนวน 299บาท จึงได้สืบสวนทราบผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เคราะห์ร้าย พบว่าเป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.3 อายุ 15 ปี ถูกนายศุภกิตติ์ ล่อลวงทำคอนเทนต์วิตถาร ถ่ายคลิปวิดีโอลามกอนาจารในที่สาธารณะจำนวนหลายครั้ง อาทิ ห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า สะพานลอย ดาดฟ้าหอพัก ริมถนน เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมที่ชื่นชอบคอนเทนต์พิสดารดังกล่าว และนำคลิปวิดีโอดังกล่าว มาเผยเเพร่ในโซเชียล เพื่อเเสวงหาประโยชน์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ นายศุภกิตติ์ ไว้ ก่อนนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ได้ถูกชักชวนจากเพื่อนให้ทำอาชีพ Sex Creator ผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ โดยเริ่มทำมานานกว่า 2 ปี โดยสามารสร้างรายได้รวมกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ช่วงหลังมียอดคนดูลดลง จึงคิดคอนเทนต์ดังกล่าวเพื่อให้มีผู้เข้าชมมากขึ้น จึงนำตัวส่งกก.1 บก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป