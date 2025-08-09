GDH จับมือกับ Sony Pictures International Productions สร้างเวอร์ชั่นไทยของหนังรักคอมเมดี้สุดฮิต “50 First Dates”

พระเอกหนังร้อยล้าน ณเดชน์ คูกิมิยะ และศิลปินระดับโลก ณิชา ยนตรรักษ์ (มินนี่ จากวงเคป็อป i-dle) เตรียมร่วมแสดงนำภายใต้การกำกับของเมษ ธราธร ผู้กำกับคอมเมดี้ขวัญใจผู้ชม วันนี้มีการประกาศว่า GDH กำลังร่วมมือกับสตูดิโอฮอลลีวูด Sony Pictures International Productions (SPIP) ในการสร้างภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สุดคลาสสิกเรื่อง 50 First Dates เวอร์ชั่นประเทศไทย ซึ่งนับเป็นโปรเจกต์แรกของ SPIP ที่ผลิตในประเทศไทยอีกด้วย
ณเดชน์ คูกิมิยะ (อ้ายคนหล่อลวง) นักแสดงมากรางวัล ผู้เพิ่งรับบทนำใน ธี่หยด 2 ภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดแห่งปี 2024 เตรียมประกบซูเปอร์สตาร์ชื่อดังระดับโลก ณิชา ยนตรรักษ์ หรือ มินนี่ จากสมาชิกวง K-Pop ชื่อดัง “i-dle” ซึ่งนับเป็นการเดบิวต์ภาพยนตร์จอใหญ่ครั้งแรกของเธอ
เมษ ธราธร ผู้กำกับหนังพันล้าน (อ้ายคนหล่อลวง และ ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้ ) รับหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยเขียนบทร่วมกับ ทศพล ทิพย์ทินกร (หลานม่า และ บุพเพสันนิวาส 2) และ เบ็ญจมาภรณ์ สระบัว (บุพเพสันนิวาส 2 และ ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้)
Shebnem Askin รองประธานบริหารฝ่ายงานสร้างสรรค์ และหัวหน้าฝ่าย Sony Pictures International Productions กล่าวว่า “50 First Dates เป็นภาพยนตร์ที่โดนใจผู้ชมทั่วโลกด้วยความอบอุ่นและอารมณ์ขัน เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำพลังสร้างสรรค์แบบเดียวกันนี้มาสู่โปรเจกต์แรกของเราในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านวัฒนธรรมการเล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวา เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มต้นก้าวแรกในตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพแห่งนี้ และร่วมสร้างผลงานพิเศษร่วมกับ GDH หนึ่งในสตูดิโอภาพยนตร์ที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดของไทย เพื่อแบ่งปันมุมมองใหม่ของเรื่องนี้กับผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศ”
จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GDH กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในสตูดิโอภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทย GDH มุ่งมั่นในการค้นหาวิธีการเล่าเรื่องแบบไทยที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ เพื่อเข้าถึงใจผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การได้ร่วมงานกับ Sony Pictures International Productions ในการสร้างภาพยนตร์ 50 First Dates เวอร์ชั่นไทย ไม่เพียงเป็นความท้าทายเชิงสร้างสรรค์ที่น่าตื่นเต้น แต่ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในพันธกิจของเราในการพาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวโปรเจกต์ร่วมผลิตครั้งแรกกับ Sony และตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันเรื่องราวความรักฉบับตีความใหม่นี้กับผู้ชมทั่วโลก”
โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แก่ จิระ มะลิกุล (ฉลาดเกมส์โกง บุพเพสันนิวาส 2 และ หลานม่า) วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ (ฉลาดเกมส์โกง วิมานหนาม และ หลานม่า) และเมษ ธราธร โดยมี สุวิมล เตชะสุปินัน (บุพเพสันนิวาส 2 อ้ายคนหล่อลวง และ ร่างทรง) รับหน้าที่ร่วมอำนวยการสร้าง (co-producer)
Miqi Huang (รองประธานฝ่ายโปรดักชั่นท้องถิ่น ประจำจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Sony Pictures Entertainment) เป็นผู้เจรจาดีลครั้งนี้ให้กับ SPIP โดย SPIP ถือครองสิทธิ์จัดจำหน่ายทั่วโลก และภาพยนตร์มีกำหนดเข้าฉายในประเทศไทยปีหน้า