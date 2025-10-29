โหลดฟรี! "ซูเปอร์บอล" เกมลูกหนังของเหล่ามนุษย์จอมพลัง

เกมฟุตบอลฟรีทูเพลย์ 3 ต่อ 3 เปิดสนามฟาดแข้งกันแล้ววันนี้ทั้งบนเอ็กบ็อกซ์และพีซี
ค่าย Logoi Games ร่วมกับทีมพัฒนาอินดี้เชื้อสายจีน Pathea Games ประกาศเปิดให้บริการ Superball ผลงานเกมแนวสปอร์ตฮีโร่ฟรีทูเพลย์ สามารถดาวน์โหลดไปเล่นฟรีกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งบนแพลตฟอร์ม Xbox Series, Xbox One และ PC (Steam / Microsoft Store / WeGame)
ตัวเกมจะส่งผู้เล่นลงสู่สนามสตรีทฟุตบอลในโลกอนาคต ที่เหล่ามนุษย์นิยมการดัดแปลงยีนพันธุกรรมและปลูกถ่ายอวัยวะเทียมไซเบอร์เนติกส์กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เหล่านักกีฬามีพลังพิเศษเหมือนดั่งซูเปอร์ฮีโร่
หนึ่งแมตช์การแข่งขันจะมีเวลาจำกัด 5 นาที ผู้เล่นทั้งสองฝั่งฝั่งละ 3 คนต้องแข่งกันแย่งชิงลูกบอลเพื่อไปทำสกอร์ยิงประตูใส่โกลฝ่ายตรงข้าม โดยผู้เล่นต้องเลือกสวมบทบาทเป็นหนึ่งใน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ Goalkeepers ผู้รักษาประตูยืนเฝ้าเสา, Midfielders กองกลางผู้คุมจังหวะคอยตัดเกมสร้างสรรค์หาโอกาส และ Forwards ศูนย์หน้าผู้ถนัดทำประตู
ตัวเกมช่วงเริ่มต้นจะบรรจุ 17 ตัวละครมาให้ได้เลือกเล่น ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีบทบาทที่ถนัดและพลังความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปคล้ายๆกับเกมแนวฮีโร่ชูตเตอร์ โดย 16 ตัวละครจะเปิดให้เล่นฟรีเป็นเวลา 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มสมัครลงทะเบียน
