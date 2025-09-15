ระเบิดพลังดาวตก! แพ็ครวม "Mega Man Star Force" วางจำหน่ายปี 2026

Capcom เปิดตัว "Mega Man Star Force Legacy Collection" คอลเลกชันรวมซีรีส์ Mega Man Star Force ทั้ง 7 เกมจาก 3 ภาคหลัก เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีภายในปี 2026
Mega Man Star Force เป็นซีรีส์เกมแอ็กชันอาร์พีจีที่เปิดตัวในปี 2006 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของ Mega Man เรื่องราวจะติดตามตัวละครเอก Geo Stelar และ Omega-Xis ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอวกาศ สานต่อเรื่องราวแห่งการเติบโตและความกล้าหาญ เป็นซีรีส์ที่ผสมผสานองค์ประกอบการต่อสู้ด้วยการ์ดเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ Mega Man Battle Network (Rockman EXE) เข้ากับแอ็กชันที่รวดเร็ว มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งกลับมาให้แฟน ๆ ได้เพลิดเพลินอีกครั้ง
รายชื่อเกมในคอลเลกชันนี้
- Mega Man Star Force Pegasus
- Mega Man Star Force Leo
- Mega Man Star Force Dragon
- Mega Man Star Force 2 Zerker × Ninja
- Mega Man Star Force 2 Zerker × Saurian
- Mega Man Star Force 3 Black Ace
- Mega Man Star Force 3 Red Joker
คอลเลกชันนี้ยังคงรักษารูปแบบการเล่นที่แฟน ๆ ชื่นชอบไว้ และเพิ่มโหมดต่าง ๆ รวมถึงฟีเจอร์อำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้ที่บูธ Capcom ในงาน Tokyo Game Show 2025 จะมีเดโมเกม Mega Man Star Force Legacy Collection ให้ทดลองเล่นเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับแฟ้มใส Mega Man Star Force Legacy Collection เป็นของขวัญพิเศษ
"Mega Man Star Force Legacy Collection" จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ภายในปี 2026 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/en-asia/
