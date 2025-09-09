Xbox กลับมาสร้างปรากฏการณ์ที่ Tokyo Game Show 2025!

Xbox ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในงาน "Tokyo Game Show 2025" พร้อมการถ่ายทอดสดสุดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย จัดเต็มไฮไลต์จากทีมนักสร้างสรรค์ของ Xbox รวมถึงอัปเดตข่าวสารใหม่ ๆ จากพันธมิตรในญี่ปุ่น ทั่วเอเชีย และทั่วโลก
เป็นที่รู้กันดีว่าเกมเมอร์ทั่วโลกต่างหลงใหลในเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น รวมถึงเกมที่พัฒนาขึ้นในเอเชีย Xbox จึงเตรียมนำเสนอผลงานใหม่ ๆ ที่สะท้อนถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของผู้พัฒนาเกมจากภูมิภาคนี้ โดยในงาน Tokyo Game Show 2025 ปีนี้ Xbox มาพร้อมกับการออกแบบ Visual Identity สุดเท่ ในสไตล์นีออนสตรีทแบบโตเกียว ที่สายเกมเห็นแล้วต้องอิน! บรรยากาศจำลองเหมือนเดินอยู่กลางถนนในโตเกียว รายล้อมด้วยป้ายไฟหลากสีที่ส่องประกาย พร้อมไอคอนเกมและสัญลักษณ์ของ Xbox แทรกด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทำให้ทุกการก้าวย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกแบบ Tokyo gaming vibes ของจริง
สัมผัสประสบการณ์ Xbox แบบจัดเต็มที่ Tokyo Game Show 2025
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน Tokyo Game Show 2025 ที่ศูนย์การประชุม Makuhari Messe เมืองชิบะ เตรียมพบกับไฮไลต์สุดพิเศษมากมาย อาทิ
• Ninja Gaiden 4 เปิดตัวครั้งแรกในเอเชีย - สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม Ninja Gaiden 4 ครั้งแรกในเอเชีย กับเกมแอ็กชันภาคใหม่ที่ผสมผสานตำนานเก่าแก่เข้ากับนวัตกรรมอย่างลงตัว มอบประสบการณ์สุดเข้มข้น และการต่อสู้ดุเดือดไร้ขีดจำกัด ที่บูธ Koei Tecmo
• ลองเล่น ROG Xbox Ally X และ ROG Xbox Ally ก่อนใคร – ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสและทดลองเล่นเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นล่าสุด ROG Xbox Ally X และ ROG Xbox Ally จาก Xbox และ ASUS ได้ที่บูธ ASUS Republic of Gamers ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ตุลาคม 2025 นี้
• สินค้าเกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Bethesda และ Infolens Geek Shop – บูธจำหน่ายสินค้าจากเกมดังอย่างเป็นทางการ อาทิ Fallout, Starfield, Doom และ The Elder Scrolls IV: Oblivion รวมถึงไอเท็มหายากที่ไม่เคยวางขายในญี่ปุ่นมาก่อน
สำหรับผู้ชมในประเทศไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสด Xbox Tokyo Game Show 2025 ได้ทาง YouTube Xbox Asia ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. (ภาษาอังกฤษ) โดยหลังจบงานจะมีเสียงเพิ่มเติมในภาษาต่าง ๆ รวมถึง ภาษาไทย ให้รับชมย้อนหลัง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Xbox Wire
